England macht das Stadion voll : Unerträglich fahrlässig

In der K.-o.-Phase hat die EM einen schönen Schwung aufgenommen. Der Fußball zeigt seine ganze Dynamik, präsentiert geschlagen Geglaubte, wie sie mit letzter Kraft im letzten Moment in die Verlängerung gelangen oder wie als sichere Sieger Erscheinende erst den Faden verlieren und dann mit dem letzten Schuss scheitern. Herzzerreißend, aufwühlend, beflügelnd. Großes Kino.

Und mittendrin wieder Fans, ganz nah, wie einst vor der Pandemie. Da spürt man selbst aus der Distanz, wie der Funke überspringt zwischen Publikum im Stadion und Mannschaften auf dem Rasen. Ob im Konzertsaal, in der Oper, im Theater oder im Stadion, die ganz großen Stücke entstehen erst bei diesem Zusammenspiel. Die Nähe der Menschen zueinander ist durch nichts zu ersetzen.

Die Bilder von jubelnden, sich umarmenden Fans, von Tausenden dicht an dicht, mögen das Wunschdenken beflügeln, neben dem Gegner auf dem Rasen wäre auch das Coronavirus, die Pandemie, die Isolation besiegt. Aber das, was beinahe jeden Abend aus den Fußball-Tempeln in die Wohnzimmer gesendet wird, ist ein irreführendes Signal. Es wird nicht mehr so werden wie früher, fallenden Inzidenzen in Deutschland zum Trotz.

Risiko mit Händen greifbar

Die Menschen müssen auf der Hut bleiben. Weltweit warnen Virologen, Politiker, die Welt-Gesundheitsorganisation vor den Mutationen des Virus, um im Fußball-Bild zu bleiben: vor den Aufstellungsänderungen für die nächste Attacke. Der Delta-Variante wird eine gewaltige Offensivkraft zugeschrieben. Angeblich ist die Ansteckungsgefahr um 40 bis 60 Prozent höher.

In England wissen sie das längst. Die Variante, vermutlich aus Indien auf die Insel übertragen, grassiert. Portugiesen vermuten, britische Touristen hätten sie in ihr Land getragen. Der Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion, erklären Mediziner, werde im Schnitt schwerer sein. Und die Variante nicht mehr so wählerisch. Jetzt seien auch die Jungen dran.

Was auch immer sich als Wahrheit erweisen wird: Das Risiko ist mit Händen greifbar. Wie vor diesem plausiblen Szenario in Wembley nach dem Achtelfinale zwischen England und Deutschland mit 45.000 Zuschauern noch aufgestockt werden darf auf 60.000 zu den Halbfinal-Partien, ist bei allem Respekt vor dem Mutterland des Fußballs nicht zu begreifen.

Wie kann die Regierung ihren Bürgern einerseits die Reisefreiheit in Europa mit Hinweis auf die Ansteckungsgefahr beschränken, aber andererseits die Welt zum Fußball in den europäischen Delta-Varianten-Hotspot einladen, der alle Voraussetzungen bietet, ein Superspreader zu werden? Verrückt.

Auch zu diesem Spiel gehören zwei. Aber auf die Einsicht der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zu hoffen, ist naiv. Sie hätte als Veranstalter die Chance – und sie hat die Pflicht –, das Risiko zu vermeiden. Aber der Verband fühlt sich offenbar nur den Mannschaften samt Entourage verantwortlich. Zumindest behauptete er nach Angaben der ARD, die Infektionslage, etwa wieder im zunehmend heimgesuchten St. Petersburg, mache „keinen Unterschied“ für die Teams.

Dass die Fußball-Blase auch im virologischen Sinne nicht ganz dicht ist, kann auch der UEFA nicht entgangen sein. Darüber hinaus die Liebhaber des Kicks, jene, die der UEFA einen guten Teil ihrer Existenz sichern, in eine gefährliche Nähe zu treiben, ist unerträglich fahrlässig.