Spanien-Trainer Luis Enrique : Die Prinzipien des Asturiers

Wenn es eines Beweises bedurfte, wie sehr Luis Enrique für seine Prinzipien eintritt, wurde er am vergangenen Mittwoch geliefert. Im Spiel gegen die Slowakei lief die 12. Minute, als der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigte. Ein verheißungsvoller Moment, aber auch ein kniffliger. Wenige Tage zuvor hatte Gerard Moreno einen Strafstoß verschossen, allgemein taten sich die Spanier schwer mit dem Erzielen von Toren. Dieses Mal aber waren sie dringend auf ein Erfolgserlebnis angewiesen.

Bei einer Niederlage wäre Spanien raus aus dieser Europameisterschaft. Enrique musste eine Entscheidung treffen. Moreno noch mal schießen lassen? Oder lieber Sergio Busquets, den Kapitän, den nie etwas erschüttert. Enrique wählte Alvaro Morata. Ausgerechnet. Morata hatte mit Fehlschüssen zu kämpfen, die Fans in Sevilla mochten ihn nicht sonderlich, und nach allem, was Morata in den vergangenen Tagen von sich gegeben hatte, beruhte die Abneigung auf Gegenseitigkeit. Den Elfmeter vertraute Enrique der größten Reizfigur an, dem Staatsfeind Nummer eins.