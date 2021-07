EM im Ruhrgebiet : Wat is mit der Euphorie?

Mit der Hand auf der Brust haben sie die Nationalhymne gesungen. Sie sind gesprungen. Sie haben in ihre Vuvuzelas geblasen. Sie haben die Faust auf den Tisch geschlagen. Sie haben die Hände vors Gesicht gehalten. In der Kneipe haben sie auf die großen Gefühle gewartet. Das Schild über der Männertoilette hätte es ihnen verraten können: „Wir sind hier nicht bei wünsch dir was, sondern bei SO ISSES.“

Mittwochabend in der Victoriaklause in Essen-Katernberg. Links neben der Tür klebt in Großbuchstaben das Wort Essen. Rechts neben der Tür: Ruhrpott. An den Wänden sind Schals mit Heftzwecken befestigt: Schalke 04, Real Madrid, 1899 Hoffenheim. Unter der Decke hängen Deutschlandfahnen an Leitern. An einem Holzfass vor der Leinwand sitzen Guddi, Semmel, Mattu, Schnapper und Kiste. Schnapper war früher Torwart. Er könnte der freundliche Bruder von Oliver Kahn sein. Auch die anderen haben früher Fußball gespielt, heute sind alle um die 40.