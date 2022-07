DFB-Star Alexandra Popp : „Alleine ihr Name löst beim Gegner etwas aus“

Es gibt Ausgangssituationen, die sind angenehmer. Seit vor neun Monaten die Vorrunde der Europameisterschaft ausgelost und der Spielplan entworfen wurde, durfte sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf eine Turnierouvertüre einstellen, die es in sich hat. Die Frauen, die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für die Mission in England aussuchte, können in ihrer Eröffnungspartie erste Punkte und damit weiteres Selbstvertrauen gewinnen, aber im ungünstigen Fall auch mit einen Stimmungsdämpfer konfrontiert werden, der ihre Pläne, bis zum Schluss um den Titel mitzuspielen, durchkreuzen kann.

Marc Heinrich Sportredakteur.



Eine Niederlage gegen Dänemark an diesem Freitag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM und im ZDF) ist nicht vorgesehen in ihren Kalkulationen für das Turnier, bei dem aus den vier Vierergruppen die jeweils beiden erstplatzierten Teams ins Viertelfinale einziehen werden. Und weil der Dritte in ihrem Bunde, der mutmaßlich ein entscheidendes Wort mitreden wird, kein geringerer als das spanische Künstlerinnen-Ensemble ist, das so manche Benchmark in der Branche setzt, sollte sich die DFB-Delegation eher keine Auftakt-Schwäche erlauben, will sie nicht Gefahr laufen, sogleich ins Hintertreffen und noch mehr unter Druck zu geraten.