Italiens Lorenzo Insigne : Dribbler mit Phantasie

Die Geschichte der italienischen Nationalmannschaft, die an diesem Samstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM sowie im ZDF und bei MagentaTV) im Achtelfinale im Londoner Wembley-Stadion auf Österreich trifft, beginnt an der Adria, genauer gesagt in Pescara. Pescara ist eine unterschätzte Stadt in der unterschätzten Region Abruzzen.

Im örtlichen Adria-Stadion liefen in der Saison 2011/2012 drei Spieler für Pescara Calcio auf, die heute zum Grundgerüst der Mannschaft von Trainer Roberto Mancini gehören. Marco Verratti, Spielmacher von Paris Saint-Germain, ist rechtzeitig für die entscheidende Phase des Turniers von einer Knieverletzung genesen. Ciro Immobile, Angreifer in den Diensten von Lazio Rom, und Lorenzo Insigne, Kapitän des SSC Neapel. Die Grundlagen des italienischen Angriffsspiels wurden vor ziemlich genau zehn Jahren in Pescara konzipiert. Der Coach, der die drei Wunderknaben damals zusammenbrachte, war Zdeněk Zeman.

„Hoffe, ich habe meinen Teil beigetragen“

Wenn Italien bei diesem Turnier weiter so famose Vorstellungen bietet wie in der Gruppenphase mit drei Siegen (über die Türkei, die Schweiz und Wales), dann ist das auch dem grimmigen Perfektionisten Zeman zu verdanken. Über Immobile und Insigne schrieb der Tscheche jüngst in der Gazzetta dello Sport: „Es erinnert an früher, wie sie sich blind verstehen, sie sprechen dieselbe Sprache, wie sie sich bewegen mit und ohne Ball. Ich hoffe, ich habe meinen Teil zu dieser Chemie beigetragen.“

Nicht nur für Zeman ist Italien nach dem bisherigen Turnierverlauf einer der Favoriten auf den Titelgewinn. Dass Insigne und Immobile dieselbe Sprache sprechen, ist auch wörtlich zu verstehen. Beide stammen aus Neapel, Insigne aus dem Norden der Stadt und Immobile aus dem Vorort Torre Annunziata zu Füßen des Vesuvs. Der Dritte im Bunde der Neapolitaner in der squadra azzurra ist Torwart Gigi Donnarumma aus Castellammare di Stabia, dem Nachbarort von Torre Annunziata.

Lorenzo Insigne gelingt erst jetzt der Durchbruch in der Nationalmannschaft. Er ist gerade 30 Jahre alt geworden, für Coach Mancini ist er einer der drei Stamm-Angreifer in seinem 4-3-3-System. Erstmals ist Insigne vom SSC Neapel nun auch Stammspieler im italienischen Team, unter Mancini trägt er die Nummer 10 des Spielmachers. Immer galt der Neapolitaner als großes Talent, er durchlief die Jugendmannschaften des SSC Neapel, wurde in die Provinz nach Foggia und Pescara ausgeliehen, setzte sich irgendwann in der ersten Mannschaft in Neapel durch und wurde nach dem Abschied von Marek Hamšík 2019 sogar Napoli-Kapitän und damit endlich zur zentralen Figur in seinem Heimatklub.

In der Nationalmannschaft war ihm vor Mancinis Ankunft nach der verpassten Qualifikation für die WM 2018 bei Turnieren immer nur die Position des Lückenfüllers vorbehalten. Unter Cesare Prandelli durfte Insigne bei der WM 2014 gerade einmal 33 Minuten gegen Costa Rica spielen, konnte aber das Ausscheiden nach der Vorrunde nicht verhindern. Bei der EM 2016 in Frankreich kam er unter Antonio Conte auch nur 20 Minuten zum Einsatz.

„Ein System, das meinen Qualitäten entspricht“

„Ich bin Prandelli und Conte dankbar, dass sie mich in die Nationalmannschaft geholt haben, aber Mancini lässt ein System spielen, das meinen Qualitäten entspricht“, erklärte Insigne nun. Der Coach lässt bei Ballbesitz fünf Spieler am gegnerischen Strafraum angreifen, unterstützt werden sie von den Spielmachern Verratti und Jorginho im Mittelfeld. Ein in Pescara eingeübter Spielzug, ausgelöst von Verratti über Insigne zu Immobile, wäre eine schöne Pointe für das Österreich-Spiel.

Insigne ist ein dribbelstarker Flügelstürmer, der für Italien auf der linken vorderen Außenposition spielt. Bei Neapel und in der Nationalelf ist Insigne der sogenannte fantasista, der phantasievolle Angreifer, der für das Überraschungsmoment sorgen soll und gerne ins Eins-gegen-eins geht. „Messi Italiens“ wurde er wegen seiner technischen Fähigkeiten und seiner Körpergröße bereits etwas hochtrabend genannt.

Im begeisternden Angriffsspiel Italiens ist der nur 1,63 Meter große Insigne das anarchische Überraschungsmoment. Im Eröffnungsspiel gegen die Türkei gelang ihm sein erster EM-Treffer. Österreichs für RB Leipzig spielender Marcel Sabitzer kündigte derweil schon an, sein Team werde sich nicht auf einzelne Akteure wie Insigne konzentrieren: „Ihre große Stärke ist der Ballbesitz. Wir müssen nicht einzelne Spieler bremsen, sondern die ganze Maschine.“

Italiens Stärke liegt dabei auch im Verteidigen. Seit elf Spielen hat Torwart Donnarumma kein Gegentor mehr hinnehmen müssen, seit 30 Spielen hat Italien nicht mehr verloren. „Dass wir keine Gegentreffer bekommen, ist nicht nur Verdienst der Abwehr, sondern der ganzen Mannschaft“, sagt Verteidiger Leonardo Bonucci. Das trifft besonders auf Insigne zu, der oft bei Balleroberungen am eigenen Strafraum zu sehen ist. Diese Einsatzbereitschaft in alle Richtungen hat nun auch den einen oder anderen Großklub auf den Neapolitaner aufmerksam werden lassen. Der FC Barcelona soll Interesse haben. Insigne, dessen Vertrag beim SSC Neapel kommenden Sommer ausläuft, will erst nach dem Turnier in Verhandlungen gehen. Vielleicht folgt nach der EM ja der große Karrieresprung. Dazu wäre eine Glanzleistung im Achtelfinale förderlich.

Hervorgetan hat sich Insigne in der italienischen Mannschaft auch als Stimmungskanone. Während Immobile, mit dessen Familie die Insignes nach der EM in Urlaub fahren wollen, in der Freizeit vom Spiel an der Playstation besessen zu sein scheint, soll Insigne für Witze auf Neapolitanisch und die musikalische Unterhaltung des Teams zuständig sein. Die von Insigne bevorzugten melodramatischen Songs aus Neapel sind zwar nicht jedermanns Sache, waren dem italienischen Teamgeist bislang offenbar aber nicht abträglich.