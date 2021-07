Aktualisiert am

Trends beim Fußballturnier : Warum bei der EM so viele Tore fallen

Als der Schweizer Torwart Yann Sommer am Montag kurz vor Mitternacht gerade zum Elfmeterhelden im Achtelfinale geworden ist, scheint der Zeitpunkt passender denn je für eine Frage, die sich allmählich aufgedrängt hat: Wann und vor allem wie hat sich diese erst verschobene, dann angezweifelte und bis zuletzt aus verschiedenen Gründen immer wieder kritisierte Fußball-Europameisterschaft eigentlich in einen sportlich so erfrischenden kontinentalen Kick verwandelt?

David Lindenfeld Volontär.

Im ZDF wurde zu Wochenbeginn nach den Begegnungen zwischen Kroatien und Spanien sowie der Schweiz und Frankreich jedenfalls nicht an Superlativen gespart. Der Reporter aus dem Stadion sprach von einem „Geschenk für alle, die den Fußball lieben“. Per Mertesacker fragte: „Fußballherz, was willst du mehr?“