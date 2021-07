Ordnerin erkennt Spieler nicht : Verwirrung um Italiens Bonucci im EM-Halbfinale

Diesen Jubel wird Leonardo Bonucci so schnell wohl nicht vergessen! Nachdem sich die italienische Nationalmannschaft im Elfmeterschießen gegen Spanien durchgesetzt hatte und ins EM-Finale einzog, führte die Begegnung des italienischen Innenverteidigers mit einer Ordnerin im Wembley Stadion zu einer kuriosen Szene. Bonucci, der während des Elfmeterschießens zum 2:1 getroffen hatte, bejubelte den Sieg unmittelbar nach dem Abpfiff mit den italienischen Fans in London. Überglücklich lief er in Richtung Tribüne und heizte dort die jubelnden Menschen weiter an.

Der Rückweg zu seinem Team war dann nicht weniger aufregend: Als Bonucci sich umdrehte, um wieder den Rasen zu betreten, hinderte ihn die neben ihm stehende Ordnerin unvermittelt daran, aufs Spielfeld zurückzukehren. Weil sie den Fußball-Profi von Juventus Turin offenbar selbst für einen Fan hielt, stoppte sie ihn mit einem beherzten Griff und ließ ihn einige Sekunden nicht los.

Das Netz feiert Leonardo Bonucci

Bonucci, sichtlich überrascht, zuckte kurz zurück und quittierte den Einsatz der übereifrigen Sicherheitskraft mit einem empörten Blick. Als die Ordnerin ihren Fehler nur wenige Momente später bemerkte und dem Fußballprofi dann doch den Weg freimachte, reagierte dieser amüsiert und schenkte der Ordnerin nicht nur ein herzliches Lachen, sondern auch eine genauso liebevolle Umarmung.

Eine Geste, die Bonucci im Netz nun eine Menge Lob einbringt. Auf Twitter wurde und wird das Video des kleinen Fauxpas tausendfach geteilt und kommentiert – und Bonucci weiter bejubelt. Ein User bezeichnet Bonucci und seine freundliche Reaktion sogar als „Perle des Abends“.

Ein anderer geht noch weiter und stellt sich die Frage, wie man Bonucci angesichts dieser Szenen nicht mögen könne.

Und ein dritter Twitter-Nutzer fasst das lustige Ereignis mit nur einem lobenden Wort zusammen: „Klasse!!“

Und an der Memes-Front? Auch da wurde die Szene natürlich registriert und kreativ verarbeitet. So zum Beispiel:

Die lustige Szene am Rande des wichtigen Sieges zeigt also, dass Bonucci und die Ordnerin nicht nur beim Final-Einzug der Italiener jeweils einen super Job gemacht haben, sondern auch herrlich spontan auf alle Geschehnisse auf dem Platz reagieren können.