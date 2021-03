Forderung von Uli Hoeneß : „Thomas Müller muss bei der EM spielen!“

Uli Hoeneß hat Bundestrainer Joachim Löw vor seiner Premiere als Länderspielexperte bei RTL eindringlich zu einem Comeback von Thomas Müller in der Fußball-Nationalmannschaft geraten. Er sei sich auch „ziemlich sicher“, dass der vor zwei Jahren ausgemusterte Angreifer des FC Bayern München bei der EM im Sommer wieder für Deutschland auflaufen wird.

Wissen war nie wertvoller Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich mit F+ 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. JETZT F+ KOSTENLOS SICHERN

„Man kann ja nicht auf einen Spieler verzichten, der in der Bundesliga und in der Champions League eine prägende Figur ist beim FC Bayern. Es geht ja nicht um eine Nachwuchsmannschaft, die man aufbauen muss, sondern um eine Mannschaft, die etwas gewinnen soll“, sagte der 69 Jahre alte Hoeneß im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Löw hatte Müller (31) gemeinsam mit Mats Hummels (32) von Borussia Dortmund und Bayern-Verteidiger Jérôme Boateng (32) vor zwei Jahren aussortiert. „Gerade jetzt, wo es das letzte Turnier von Jogi Löw ist, müssen die Besten spielen. Und Thomas gehört zweifellos zu den Besten in Deutschland. Deshalb muss er bei der Europameisterschaft spielen“, sagte Hoeneß. Zu möglichen DFB-Comebacks von Hummels und Boateng mochte sich der Bayern-Ehrenpräsident nicht positionieren.

„Konstruktiv und kritisch“

Hoeneß reizt die Aufgabe als TV-Experte, die er bei den anstehenden WM-Qualifikationsspielen am Donnerstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur WM-Qualifikation und bei RTL) gegen Island, in Rumänien und gegen Nordmazedonien ausüben wird. „Wer aber glaubt, dass ich alles in Schutt und Asche rede, der täuscht sich“, sagte der für Klartext bekannte Hoeneß: „Ich will konstruktiv und kritisch, aber – wenn möglich – auch positiv die Länderspiele begleiten.“

Der Ehrenpräsident des FC Bayern will auch zur Gesamtsituation des deutschen Fußballs Stellung beziehen. Beim Deutschen Fußball-Bund sieht er großen Handlungsbedarf. „Ich bin überzeugt, dass beim DFB ohnehin viel zu verändern ist – nicht nur der Bundestrainer“, sagte Hoeneß vor seinem RTL-Debüt. Das „gute Honorar“ des Kölner Senders für seine drei Länderspieleinsätze will Hoeneß Stiftungen spenden.

Hoeneß hält die Rücktrittsankündigung von Löw nach der EM für eine kluge Entscheidung. „Ich habe sie sehr begrüßt, weil Jogi damit das Heft des Handelns wieder in die Hand bekommen hat“, sagte Hoeneß. „Er wäre doch zum Spielball geworden“, begründete Hoeneß. Nach dem jüngsten 0:6 gegen Spanien gab es heftige Debatten um Löw, dessen Sympathiewerte arg gesunken waren. „Nach jedem Länderspiel hätte man die Trainerfrage gestellt“, meinte Hoeneß.

„So hat er Fakten und klare Verhältnisse geschaffen. Das ist für ihn und für sein Nervenkostüm, nachdem was er geleistet hat, eine gute Lösung.“ Hoeneß findet es auch gut, dass Löw seinen Rückzug frühzeitig angekündigt hat. „Jetzt kann sich der DFB in aller Ruhe um die Nachfolge kümmern.“ Er begrüßt, dass sich der Verband bei der Entscheidung Zeit lassen will. „Am Ende muss der Schuss sitzen.“

Mehr zum Thema 1/

Auf die Frage nach einem möglichen Trainertausch – Bayern-Trainer Hansi Flick zum DFB und Löw zum deutschen Rekordmeister – antwortete der Münchner Ehrenpräsident: „Naja, jetzt wollen wir uns nicht die Köpfe der anderen zerbrechen. Karl-Heinz Rummenigge hat sich ja ziemlich festgelegt, was Hansi Flick anbelangt. Und dem ist im Moment nichts hinzuzufügen.“ Vorstandschef Rummenigge hatte einen vorzeitigen Abgang von Flick in München mit Verweis auf dessen Vertrag bis Mitte 2023 am Wochenende abermals ausgeschlossen. „Das hat nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Das ist Fakt“, sagte Rummenigge der „Welt am Sonntag“.