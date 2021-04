Leitszenario mit 14.500 Fans : Uefa bestätigt: München bleibt EM-Gastgeber

Die Stadt München bleibt Spielort für die Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer (11. Juni bis 11. Juli). Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union Uefa bestätigte am Freitag in seiner Sondersitzung die bayrische Landeshauptstadt als Co-Gastgeber des in insgesamt elf europäischen und einer asiatischen Stadt ausgetragenen Turniers. Zuvor hatte nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Uefa die Landesregierung Bayerns ihr Einverständnis mit dem Leitszenario erklärt, in dem eine Mindestkapazität von 14.500 Zuschauern in München für „realistisch“ gehalten wird.

Damit werde die „grundsätzliche Unterstützung für das Turnier“ aufrecht erhalten, hieß es in einer Mitteilung des DFB am Freitagmorgen. Eine kleine Hintertür ließen sich die Politiker allerdings offenbar offen: Die Anpassung des Szenarios würde notwendig, „falls die öffentliche Gesundheit aufgrund einer sehr nachteiligen Entwicklung“ in der Coronavirus-Pandemie gefährdet sei.

In München finden die Partien des Teams von Bundestrainer Joachim Löw gegen Frankreich (15. Juni), Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) sowie ein Viertelfinale statt. Besonders dieses K.o.-Runden-Spiel am 2. Juli hatte bis zuletzt auf der Kippe gestanden, da sich die Uefa an einem anderen Spielort mehr Zuschauer erhofft hatte. Die DFB-Elf würde laut Spielplan aber nur als Gruppendritter zu einem Viertelfinale nach München zurückkehren.

Die Uefa hatte zuletzt zumindest eine Teilauslastung der zwölf EM-Arenen zur Bedingung gemacht und von neun internationalen Spielorten dafür schon Zusagen erhalten. Das Szenario, dass ein EM-Spiel ohne Fans ausgetragen werde, sei „vom Tisch“, hatte Präsident Aleksander Ceferin erklärt. Die Ausrichter Bilbao und Dublin machten diese Zusagen nicht. Ihnen wurden die geplanten EM-Spiele entzogen. Als Ersatz springen Sevilla und St. Petersburg ein.

Die Entscheidung über den Standort München hatte die Uefa am Montag noch einmal verschoben, um den deutschen Gastgebern eine weitere Chance für Nachbesserungen einzuräumen. Die bayerische Landeshauptstadt hatte zuvor eine feste Zusage für Publikum verweigert (Innenminister Joachim Herrmann (CSU): „Versprechen können wir nichts.“) und drei mögliche Szenarien veröffentlicht. Diese reichten von maximal 27.000 Zuschauern bis zu Geisterspielen.

London, Glasgow, Amsterdam, Kopenhagen, Budapest, Bukarest, St. Petersburg, Baku und Rom hatte die Uefa bereits mit verschiedenen Angaben zu den möglichen Auslastungen der Stadien aufgelistet. Der Münchner Partnergastgeber Ungarn will in Budapest sogar Spiele vor vollen Rängen ermöglichen. Auch die britische Hauptstadt London hofft, das Finale am 11. Juli in einem vollen Wembley-Stadion ausrichten zu können.