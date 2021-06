„Uns fehlte Glück“ : Und wieder fließen Tränen bei Portugal

Aktualisiert am

In so gut wie allen statistischen Belangen waren die Portugiesen ihrem Gegner Belgien im EM-Achtelfinale überlegen. Doch das brachte alles nichts. Der Titelverteidiger ist ausgeschieden.

Die Portugiesen sind es gewohnt, Großes zu verlieren. Zum Beispiel das Finale der Heim-EM 2004 gegen Griechenland. Oder das Spiel um WM-Platz drei gegen Deutschland 2006. Oder das WM-Achtelfinale 2018 gegen Uruguay. Oder im 16. Jahrhundert ein Weltreich, infolgedessen der typische portugiesische Weltschmerz Saudade seinen Namen bekam.

Thomas Klemm

Nach dem 0:1 gegen Belgien seien in der Kabine wieder Tränen geflossen, berichtete Nationaltrainer Fernando Santos. Jene Spieler, die sich der Öffentlichkeit stellten wie Palhinha oder der Dortmunder Guerreiro, fanden dieselbe Erklärung für das EM-Aus des Titelverteidigers. „Uns fehlte das Quäntchen Glück.“

In so gut wie allen statistischen Belangen waren die Portugiesen überlegen: Ballbesitz, Passgenauigkeit, gewonnene Zweikämpfe bis zu den Abschlüssen (24 gegenüber sechs belgischen) sowie Torschüssen (fünf gegenüber einem von Thorgan Hazard, der zum Erfolg führte).

Doch brachte alles nichts, obwohl Santos jede verfügbare Offensivkraft ins Spiel warf, darunter den besten Torschützen der italienischen Serie A (Cristiano Ronaldo), den zweitbesten der Bundesliga (André Silva) und den drittbesten der englischen Premier League (Bruno Fernandes).

„Jetzt schauen wir nach vorne und versuchen, die nächste WM zu gewinnen“, sagte Santos. Nach dem frühen WM-Aus 2018 habe man ja auch 2019 die Nations League gewonnen. Ob Ronaldo in 17 Monaten in Qatar noch in Hochform aufläuft, ist eine andere Frage.