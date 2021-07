Spaniens Nationaltrainer : Warum Italien spielt, wie Luis Enrique es will

Die Tage in Rom begannen vor zehn Jahren für Luis Enrique im frühen Morgengrauen. Gegen fünf Uhr stand er auf, eine Stunde später saß er im Büro. Der zeitige Arbeitsbeginn war aus der Not geboren. Enrique hatte sich laut der Zeitung „El Pais“ irrtümlicherweise eine Wohnung im Norden der Stadt genommen, das Trainingsgelände seines Arbeitgebers AS Rom lag aber im Süden. Nach einigen Stunden im unbarmherzigen Römer Stadtverkehr entschloss sich Enrique, diesem zu entgehen, indem er zeitig das Haus verließ.

Wohnlage und Stadtverkehr waren nicht die einzigen Erschwernisse für Enrique während seiner zweiten schmerzlichen Italien-Erfahrung. Die erste war von physischer Natur, im Viertelfinale der WM 1994 zertrümmerte ihm Mauro Tassotti die Nase. Später, als Trainer, sollte Seelenpein dazukommen.

Das Arbeitsverhältnis zwischen ihm und der Roma endete vorzeitig nach einem Jahr, obwohl eine Vertragslaufzeit von drei Jahren ausgehandelt war. Der Grund der Trennung war der profanste, den der Fußball zu bieten hat: Erfolgslosigkeit. Unter Enrique schloss der Klub die Spielzeit 2011/12 auf Platz sieben ab, so schlecht wie seit vielen Jahren nicht. Der Trainer wurde mit Schimpf und Schande aus der ewigen Stadt gejagt, vor allem medial gab es kaum ein gutes Wort für ihn.

Kulturschock im Land des Ergebnisfußballs

Aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, die Zeit hat den Blick auf Enriques Frühwerk deutlich verändert. Sein Einfluss auf den italienischen Fußball wirkt bis in die Gegenwart. Und das ist nicht ganz unerheblich, nun, da Enrique die Geschichte einholt. Mit Spanien trifft der heutige Nationaltrainer im Halbfinale auf Italien (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV). Ausgerechnet.

Kein Teilnehmer bei diesem Turnier hat so überrascht wie die Italiener, gegen Spanien gelten sie als Favorit. Nicht wegen der Resultate, die waren nach der perfekten Qualifikation für möglich gehalten worden. Es ist die Art ihres Fußballs, welche die Italiener zur angesagtesten Mannschaft der EM macht. Offensiv, spielfreudig, mit viel Ballbesitz und Dominanz. Ein Kulturschock, mindestens. Mit dem Land des Ergebnisfußballs und der Schönheit des Spiels ist es wie mit zwei Nachbarskindern, die plötzlich ihre Liebe füreinander entdecken. Jahrelang wäre es möglich gewesen, man war ja stets einander nah. Nur hatte man sich schlicht übersehen.

Heute lässt sich sagen, Italien spielt Fußball, wie Enrique ihn einst in Rom spielen lassen wollte. „Luis Enrique kommt eine besondere Rolle in der Entwicklung des italienischen Fußballs zu“, sagt Nicolas Burdisso. Burdisso hat mit Argentinien an zwei Weltmeisterschaften teilgenommen und mehr als 300 Spiele in der italienischen Serie A bestritten. Er war Verteidiger in Rom, als Enrique die Mannschaft im Sommer 2011 übernahm. Burdisso lebt wieder in Buenos Aires, am Telefon hat er nur einen kurzen Moment. Termine.

Rom wie Barcelona

Die Erwartungen waren groß während seiner Zeit in Rom. Es war parallel die Epoche der spanischen Dominanz, Ballbesitzfußball und Kurzpassspiel galten als die höchste Stufe der Entwicklung. Kurz vor Enriques Unterschrift in Rom hatte der FC Barcelona unter der Leitung von Pep Guardiola die Champions League gewonnen, indem er Alex Fergusons Manchester United nach allen Regeln der Kurzpasskunst auseinandernahm.