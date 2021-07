Sepp Piontek im Interview : „Dänemark ist bekannt für seine schönen Märchen“

Josef Emanuel Hubertus Piontek, 1965 mit Werder Bremen deutscher Meister, hat die Grundsteine des modernen dänischen Fußballs gelegt und ist mitverantwortlich, dass „danish dynamite“, wie die dänische Nationalmannschaft der 1980er Jahre aufgrund ihres begeisternden Angriffsfußballs genannt wurde, ein weltweit anerkanntes Label wurde.

Als „Sepp“, wie er allerorts bekannt ist, im Jahr 1979 die Nationalmannschaft der Dänen übernommen hat, war sie ein weißer Fleck auf der Landkarte des internationalen Fußballs. Es folgten die EM 1984 in Frankreich, wo Dänemark erst im Halbfinale im Elfmeterkrimi gegen Spanien ausgeschieden ist, und eine Beteiligung an der Weltmeisterschaft 1986, wo die Skandinavier in der Gruppenphase den späteren WM-Zweiten Deutschland 2:0 besiegten. Damals scheiterten sie im Achtelfinale aber wieder an den Spaniern. Heute lebt der 81 Jahre alte Piontek im beschaulichen Blommenslyts in der Nähe von Odense.