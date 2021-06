Schweiz besiegt Frankreich : „Es ist unglaublich. Ich könnte weinen“

Die Schweizer Mannschaft stand in der Kritik. Nach dem historischen Sieg über Weltmeister Frankreich ist der Jubel im Land riesig. An dem spektakulären Abend gibt es nur einen Wermutstropfen.

„Haare, Haare!“ rief Granit Xhaka in die Kamera, als das Fußballwunder vollbracht war. Sein erhobener Zeigefinger vor den Lippen mahnte zum Schweigen. Kurz zuvor hatte Yann Sommer den fünften Elfmeter der Franzosen gehalten und damit den Weltmeister aus der Europameisterschaft katapultiert. Ein gehöriges Maß Genugtuung mischte sich in Xhakas Freude über diesen Sieg, den kaum einer im Land für möglich gehalten hatte.

Zu Beginn des Turniers hatte sich der Spielführer der „Nati“, wie die Elf in ihrer Heimat genannt wird, nicht etwa wegen seiner sportlichen Leistung in den Schlagzeilen wiedergefunden, sondern weil er sich die Haare hatte blond färben und dafür eigens seinen Friseur ins Teamquartier nach Rom hatte einfliegen lassen.

Dafür gab es viel Kritik in den Schweizer Medien, zumal die Mannschaft in den ersten beiden Spielen gegen Wales und Italien nicht zu überzeugen wusste. Mit dem geschlossenen und konzentrierten Auftritt gegen Frankreich jedoch dürfte die öffentliche Debatte über Äußerlichkeiten und Eitelkeiten schlagartig beendet sein. „Friseur, Tattoos, Autos, et cetera, et cetera“, sagte Xhaka später, „heute haben wir sehr vielen das Maul gestopft“. Doch in der Pressekonferenz nach dem Spiel fand der Spieler des FC Arsenal versöhnliche Worte: „Alle Schweizer, egal, wo sie leben, dürfen stolz sein auf diese Mannschaft. Wir haben heute Geschichte geschrieben.“

Schweizer „SOMMERmärchen“

Tatsächlich haben es die Schweizer erstmals seit der WM-Endrunde 1954 geschafft, ins Viertelfinale eines großen Turniers vorzustoßen. Damals gelang der deutschen Elf das „Wunder von Bern“. Nun haben die Eidgenossen, wie die Neue Zürcher Zeitung in Anlehnung an den Spielort von Montagabend schrieb, das „Wunder von Bukarest“ vollbracht. Die Schweizer hätten endlich die Last der Geschichte abgelegt, kommentierte die Zeitung. Und: „Sie haben Recht bekommen, die Spieler, die stets gesagt hatten, wie gut sie seien. Sie haben ihr Spiel und ihren Sieg für die Ewigkeit.“

„Da wird der Hahn in der Pfanne verrückt“, jubelte das Schweizer Boulevardblatt „Blick“ mit Blick auf das Nationalsymbol der Franzosen und sprach vom „größten Nati-Sieg aller Zeiten“. Und natürlich durfte das Wortspiel vom „SOMMERmärchen“ nicht fehlen: Gemeint ist der Torhüter Yann Sommer, der im Elfmeterschießen den entscheidenden Schuss von Frankreichs Superstar Kylian Mbappé parierte.

„Es ist unglaublich. Ich könnte weinen“, sagte der Spieler von Borussia Mönchengladbach im Schweizer Fernsehen. Sommer konnte sein Glück kaum fassen: „Es ist unglaublich schön, dass wir den Weltmeister besiegt haben. Und wir haben es verdient, weil wir gekämpft haben, weil wir mit Mut und Überzeugung gespielt haben.“

Auch die englische Fußballikone Gary Lineker zollte den Schweizern und ihrem Torhüter Respekt. Auf Twitter schrieb er: „Was für ein Spiel. Was für ein Turnier. Was für ein Tag. Was für ein Sommer.“ Die Schweizer Kabarettistin Patti Basler kalauerte: „Es ist der Sommer unseres Lebens!“

Dass die Schweizer Mannschaft den hochgehandelten EM-Favoriten schlug, löste in der Eidgenossenschaft riesigen Jubel aus. In Zürich tanzten und sangen um Mitternacht trotz des Regens viele hundert Fans auf der Langstraße, der Ausgehmeile der Stadt. In der Innenstadt bahnten sich hupende Autos ihren Weg. Auch auf dem Bundesplatz in Bern herrschte Party-Stimmung. Bilder feiernder Fans kamen auch aus vielen anderen Städten wie Lausanne, Luzern, Thun, Solothurn und Aarau.

Der einzige Wermutstropfen in diesem aus Schweizer Sicht spektakulären Abend ist die zweite Gelbe Karte für Xhaka. Damit ist der Kapitän für das Viertelfinale am Freitag gegen Spanien gesperrt. Xhaka selbst ist davon überzeugt, dass die Schweizer auch ohne ihn Spanien besiegen können. Er freue sich auf das Halbfinale in seiner Wahlheimat London, sagte er.