Starke EM-Leistungen : Die Schiedsrichter als zurückhaltende Gestalter

Aktualisiert am

Nie zuvor ist es Schiedsrichtern gelungen, die EM-Partien so einheitlich und fehlerfrei zu leiten. Auch die die Assistenten vor den Bildschirmen zeigen starke Leistungen – und dienen als Vorbilder.

Es gab während der vergangenen Tage viele Gründe, an der UEFA, dem europäischen Fußballverband, zu zweifeln. Vom umstrittenen Umgang mit dem Regenbogensymbol über die Partien im autokratisch regierten Aserbeidschan, bis hin zum konsequenten Drängen auf möglichst viele Zuschauer in den Stadien. Jenseits dieser Themen bringt dieses Turnier jedoch eine geradezu spektakuläre Erfolgsgeschichte hervor, in der die UEFA ebenfalls eine Hauptrolle spielt.

Eine Geschichte, die eher leise erzählt wird, ohne krachende Höhepunkte, Konflikte und Debatten. Nie zuvor ist es den Schiedsrichtern bei einem großen Turnier gelungen, die Partien so einheitlich und fehlerfrei zu leiten, wie bei dieser EM. Die Unparteiischen haben großen Anteil daran, dass alle Spiele bisher sehr fair und vor allem ohne Phasen der Eskalation verlaufen sind.