Rassismus in Budapest : Affenlaute gegen Mbappé, Kanté und Pogba

Vor der Europameisterschaft, dem ersten multinationalen Turnier in der Pandemie, hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) für alle Fans, die sich ein Spiel im Stadion anschauen, Corona-Verhaltensregeln veröffentlicht. Auf der Liste mit neun Anweisungen, die auch auf der Website des Verbandes zu finden ist, steht zum Beispiel, dass die Fans mindestens 1,50 Meter Abstand halten, eine Maske tragen und sich auch nicht umarmen sollen. Doch als am Samstagnachmittag die Bilder aus der Puskás Arena in Budapest zu sehen waren, wo sich 55.000 Menschen für das Vorrundenspiel zwischen Ungarn und Frankreich versammelt hatten, musste man schon genau hinschauen, um eine Maske zu entdecken. Eines sah man dagegen auf den ersten Blick: Den Mindestabstand gab es nicht.

Wenn man glaubt, was mehrere Fotografen und Reporter aus der Arena berichtet haben, haben manche Fans auch noch gegen Regeln verstoßen, die nicht nur im Stadion und nicht nur während einer Pandemie gelten: Sie sollen Spieler aus Frankreich rassistisch beleidigt haben. Am Samstagabend hat die französische Zeitung L’Equipe berichtet, dass aus einem Block mit ungarischen Fans immer wieder Affenlaute zu hören gewesen seien, als N’Golo Kanté und Paul Pogba, zwei Spieler mit schwarzer Haut, am Ball waren. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur, der im Stadion war, meldete, dass solche Geräusche auch ertönt seien, wenn Kylian Mbappé den Ball berührte.

Was sagt die UEFA zu den Vorwürfen? Sie spielt momentan mit dem Gedanken, das Finale der Europameisterschaft von London nach Budapest zu verlegen. Auf F.A.Z.-Anfrage teilte sie am Sonntag mit, dass der Ethik- und Disziplinar-Inspektor der UEFA eingesetzt worden sei, um mögliche diskriminierende Vorfälle in der Puskás Arena zu untersuchen.