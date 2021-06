Mitfavorit der Fußball-EM : Die Niederlande finden sich plötzlich selbst gut

Ein sehr versöhnliches Lächeln lag im Gesicht von Georginio Wijnaldum, als er nach vollbrachter Arbeit von der guten alten Leichtigkeit des Spiels berichtete, die im Fußball manchmal zu einer beflügelnden Kraft wird. „Das Geheimnis ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein“, sagte der Mittelfeldspieler, nachdem er zwei Tore zum 3:0 gegen Nordmazedonien beigesteuert hatte. Kein großes Ding also.

Den Pokal für den „Star of the Match“, den er überreicht bekam, hätten „eher Memphis Depay oder Frenkie de Jong verdient“, erklärte der Kapitän der niederländischen Nationalelf, die auf eine erstaunliche Entwicklung zurückblickt. Gestartet waren sie als Mannschaft, die von viel Skepsis und Kritik begleitet worden war. Nun haben sie drei Mal gewonnen, sehenswert, manchmal sogar mitreißend gespielt, und acht Tore geschossen. Optimisten halten plötzlich den Titel für möglich.

Genau das sei jetzt „unser Projekt als Spieler“, sagte Donyell Malen. „Hoffentlich gewinnen wir die EM.“ Denn der Mannschaft ist gelungen, was sich alle Turnierteilnehmer wünschen: eine kontinuierliche Entwicklung. „Wir werden mit jedem Spiel besser. Es gibt Fortschritte, und es geht in die richtige Richtung“, sagte Trainer Frank de Boer. Wobei es immer noch Spielräume für Verbesserungen gibt.

„Wir hatten zunächst Probleme“

In der zweiten Halbzeit ging de Boer am Montag sogar ein Wagnis ein, mit dem er neuen Stoff für eine Debatte lieferte, die ihm zuletzt viel Ärger machte. Gerade war die mitunter hysterische Kritik am als „unholländisch“ verrufenen 3-5-2-System etwas verklungen, da ließ er sein Team 45 Minuten lang im klassischen 4-3-3 der Niederländer spielen. Das sah gut aus, fortan wird also wieder kräftig über die Grundformation gestritten werden.

Allerdings gibt es einen großen Unterschied zu den Diskussionen der ersten Turnierphase: De Boer hat an Souveränität gewonnen, er ist nicht mehr dieser unsicher wirkende Bondscoach, der auf Pressekonferenzen Spieler verwechselt und hölzerne Formulierungen wählt. Zumindest bis zum kommenden Sonntag ist er ein Trainer, dem geglaubt und gefolgt wird. „Wir hatten zunächst Probleme, unseren Weg zu finden“, sagte der erst 19 Jahre alte Ryan Gravenberch, der erstmals bei dieser EM in der Startelf war.

Noch besser passte dieser Satz allerdings auf das gesamte Turnier, in dem die Niederländer gelernt hat, dass ein schönes Flügelspiel ganz unabhängig vom System möglich ist. Sogar Memphis Depay, der unter besonderer Beobachtung steht, hat sich mittlerweile befreit und blühte auf.

Der Angreifer ist, neben Frenkie de Jong, der wohl begabteste niederländische Fußballer dieser Zeit, der aber immer unter dem Verdacht steht, sein Potential nicht entfalten zu können. Als Junge, der aus schwierigen Verhältnisse stammt, der Fehler gemacht hat, der nie ein Liebling der Massen war. In Zeitungen und Fernsehsendungen wurde moniert, dass Depay die Balance in seinem Spiel fehle, dass er zu oft den Ball verliere.

Vorige Woche unterschrieb Depay trotz dieser vermeintlichen Schwäche einen Vertrag beim FC Barcelona, das steigert sein Ansehen automatisch. Und nach dem Sieg gegen Nordmazedonien schrieb De Volkskrant plötzlich: „Wer auf dem Feld wirklich etwas schaffen will, muss bereit sein, Risiken einzugehen. Und diese Risiken sind so groß, dass häufige Ballverluste und damit die Verachtung der Nation die Folge sein können.“ Erfolg versöhnt.

Mehr noch als Depay wurde jedoch Donyell Malen von PSV Eindhoven gefeiert, der gegen Nordmazedonien nach zwei vorherigen Kurzeinsätzen erstmals in der Startelf stand. Womöglich hat Malen Wout Weghorst vorerst aus der ersten Elf verdrängt. „Frank de Boer müsste verrückt sein, wenn er im Achtelfinale wieder auf Wout Weghorst zurückgreifen würde“, schrieb jedenfalls die Zeitung De Telegraaf.

Das ist der kritische Ton der ersten EM-Phase, doch mittlerweile haben solche Diskussionen ihre zerstörerische Kraft verloren. Denn alle haben gesehen, dass keine von de Boers Ideen bisher ganz schlecht war. Nun müssen sie nur mit ihrer neuen Rolle als Titelaspirant klarkommen.