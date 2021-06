Liveblog zur Fußball-EM : „Passt gut auf diesen Benzema auf!“

Aktualisiert am

Zum EM-Auftakt geht es für das DFB-Team in München gegen Weltmeister Frankreich. Vorher melden sich Mesut Özil, Uli Hoeneß und viele andere zu Wort. Alle News zum Spiel finden Sie im Liveblog.

Die Fußball-EM läuft. An diesem Dienstag startet auch die deutsche Nationalmannschaft endlich ins Turnier. Gegner ist Weltmeister Frankreich. Alles, was Sie rund um die Partie in München wissen müssen, finden Sie im Liveblog.