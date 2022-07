Duell mit England in Wembley : DFB-Frauen ohne Klara Bühl im EM-Finale

Die deutschen Fußballspielerinnen werden das EM-Finale in Wembley ohne Klara Bühl bestreiten. Die Stürmerin des FC Bayern München befindet sich noch in der Corona-Quarantäne und kann am Sonntag (18.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei DAZN) gegen England allenfalls noch als Zuschauerin dabei sein. „Sie ist aktuell symptomfrei. Sollte sie negativ getestet sein, kann sie auch ins Stadion“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei der Abschlusspressekonferenz am Samstag.

Zeitlich wäre es bei einem negativ verlaufenen Corona-Test am Sonntag nicht mehr möglich, dass Bühl im Spielkader ist. „Wir werden uns an das Protokoll der UEFA halten. Das bedeutet, dass erst medizinische Untersuchungen gemacht werden“, sagte Martina Voss-Tecklenburg. „Aber wir würden uns riesig freuen, wenn Klara frei getestet würde und zum Spiel kommen könnte.“

Der DFB hatte am vergangenen Dienstag mitgeteilt, dass die Stürmerin vom FC Bayern München positiv auf das Virus getestet worden war. Nach den UEFA-Regularien ist die 21-Jährige wieder spielberechtigt, wenn sie nach fünf Tagen einen negativen Test vorweist und keine Symptome aufweist.

Bühl war bis zu ihrem Ausfall als Linksaußen im Team des Rekord-Europameisters gesetzt und hatte das so wichtige 1:0 in der Vorrunde gegen Spanien erzielt. Für sie sprang allerdings Kapitänin Alexandra Popp in die Bresche und hat inzwischen sechs Tore bei der EM markiert. Bühl wurde nach dem Umzug des deutschen Teams am Donnerstag von Brentford in ein Hotel nach Watford abgeschottet von ihren Mitspielerinnen in die neue Unterkunft gebracht.

Im Halbfinale gegen Frankreich (2:1) ersetzte die von Hoffenheim nach Wolfsburg wechselnde Jule Brand Bühl im Angriff. Bis auf Bühl kann Bundestrainerin Voss-Tecklenburg im Endspiel auf den kompletten Kader zurückgreifen.

Martina Voss-Tecklenburg mahnte vor dem Finale gegen England eindringlich, dass die Europameisterschaft eine dauerhafte Wirkung auf den Frauenfußball haben müsse. „Wir werden am Ende nur dann gewinnen, wenn wir all das, was jetzt gerade passiert, ob in Deutschland, in England oder in Europa, wenn wir das auch mit einer Nachhaltigkeit beenden können“, sagte die 54-Jährige am Samstag bei der Abschlusspressekonferenz im Wembley-Stadion von London.

„Es muss eine große Chance jetzt sein in allen Ländern, die nächsten Schritte im Frauenfußball zu machen. Wenn nicht jetzt, wann dann?“, sagte Voss-Tecklenburg weiter. Die EM dürfe am Ende kein Event gewesen sein, „was gerade hier ganz oben ist und alle Welt freut sich daran. Sondern es muss etwas davon übrig bleiben“, sagte sie vor dem Finale am Sonntag. Dabei werden knapp 90.000 Zuschauer erwartet.