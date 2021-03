Rückkehrer für DFB-Team : Die Verrenkungen des Joachim Löw

Um die Form von Müller, Boateng und Hummels muss man sich keine Sorgen machen. Es ist der Bundestrainer, der in Form kommen muss, wenn es in diesem Sommer bei der Fußball-EM etwas werden soll.

Die Botschaft ist klar: Es ist gut und richtig, wenn Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng zwei Jahre nach ihrer Ausbootung in die deutsche Nationalelf zurückkehren und bei der Europameisterschaft wieder mitspielen dürfen. Dem Comeback der drei Weltmeister steht von Seiten des Bundestrainers nichts mehr im Weg.

Als Joachim Löw in der Halbzeitpause des deutschen Fußballklassikers über die Zukunft der drei Weltmeister und der Nationalelf sprach, hätte dies die Fußballnachricht des Wochenendes werden können. Doch so konkret wollte Löw dann doch nicht werden. Er deutete die Entscheidung nur an – und bereitete damit für sich das Feld, um wenigstens das tun zu können, was seine Kernaufgabe als Bundestrainer ist: Zur EM die beste Mannschaft mitzunehmen.