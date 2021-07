Joakim Mæhle : Dänemark ist verliebt ins „Duracell-Häschen“

Aktualisiert am

Joakim Mæhle ist einen typischen Weg gegangen. Früh verließ der 24 Jahre alte Profi aus Nordjütland seinen Heimatverein Ålborg BK und ging nach Genk. Die belgische und die niederländische Liga gelten in Dänemark als klassischer nächster Schritt. Nach dreieinhalb Jahren bei KRC wechselte Mæhle Anfang des Jahres zu Atalanta Bergamo. Dort bildet er mit Robin Gosens das Außenverteidigerpärchen.

Dieser Mæhle nun gilt neben Mikkel Damsgaard und Kasper Dolberg als Gesicht des Aufschwungs der Dänen bei dieser EM. Zwei Tore sind ihm schon gelungen; mit Tempo und Dribbelstärke landet Mæhle immer wieder mutig vor dem Tor des Gegners. Als Motor von hinten soll er auch an diesem Samstag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV) im Viertelfinale gegen Tschechien mit anschieben. Die dänischen Fans sind richtig verliebt in ihr „Duracell-Häschen“ – wohl auch, weil sein starker Auftritt selbst Insider überrascht hat.

Dass Dänemark arrivierte Spieler hat, bezweifelte vor dem Turnier niemand. Schmeichel im Tor, Christensen und Kjær davor, im Mittelfeld Højbjerg und Delaney, vorn Poulsen: eine mehr als stabile Achse.

„Viel Zuversicht und Mut“

Trainer Kasper Hjulmand ist es aber gelungen, den erfahrenen Akteuren junge an die Seite zu stellen. Er nutzt dabei fast den ganzen Kader, hat schon 20 Spieler eingesetzt, und namhafte Ausfälle kompensiert. Tatsächlich gelang das 4:0 im Achtelfinale gegen Wales ja bekanntlich ohne Christian Eriksen und Yussuf Poulsen, den beiden nominell stärksten Offensivkräften. Diese Positionen übernahmen Damsgaard und Dolberg. Und dahinter wartet Mathias Jensen, der den Ball gern streichelt.

Die überzeugenden Siege über Russland und Wales haben dazu geführt, dass die Dänen nicht nur zuhause als Favoriten betrachtet werden – und man ihnen nun den ganzen Weg bis zum Finale in London am 11. Juli zutraut. Darauf hat die Mannschaft zurückhaltend reagiert: „Wir sind flexibel, haben eine gute Qualität im Kader“, sagt Mæhle, „wir haben viel Zuversicht und Mut. Aber bei uns wird niemand überheblich. Wir haben die Tschechen gegen die Niederlande gesehen. Sie spielen mit einer ähnlichen Intensität wie wir.“

Mehr zum Thema 1/

Selbstbewusst ja, arrogant niemals – die Dänen wittern ihre große Chance, es den Landeshelden von 1992 gleichzutun, würde im Halbfinale doch der Sieger aus Ukraine gegen England warten und somit kein übermächtiger Kontrahent. „Es sind die Medien, die schreiben, dass wir die großen Favoriten sind, nicht wir“, sagt Mittelfeldspieler Christian Nørgård, „und wir denken auch nicht weiter als bis zum Samstag, denn sonst würden wir uns selbst ins Knie schießen.“

Ein großes Thema bei Mæhle und Co. waren der Spielort – und das Land, dessen Hauptstadt Baku ist. Um die Spieler zu briefen, womit sie es in Aserbaidschan zu tun bekommen, hat der dänische Fußballverband DBU extra Unterstützung bei der dänischen Sektion von „Amnesty International“ angefordert. Es gibt wiederkehrende Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Aserbaidschan; Oppositionelle und regimekritische Journalisten werden verfolgt. Wenn die Dänen es nicht schon vorher wussten, wissen sie es jetzt.

Trainer Hjulmand sagte zur Wahl dieses EM-Spielortes: „Keiner würde sagen: wenn wir die besten Rahmenbedingungen für das höchste sportliche Niveau einer EM haben wollen – spielen wir doch in Baku! Es sind ökonomische und politische Gründe gewesen, diesen Spielort zu wählen.“