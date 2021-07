Interview mit Jean-Marie Pfaff : „Die Jungs können noch mehr!“

Aktualisiert am

Fußball-Ikone Jean-Marie Pfaff erklärt im Interview, warum er Belgien den Titel bei der Europameisterschaft zutraut und was er vom neuen deutschen Bundestrainer Hansi Flick hält.

Jean-Marie Pfaff hat mit dem FC Bayern zwischen 1982 und 1988 zahlreiche Titel gewonnen und nahm mit Belgien an zwei WM-Endrunden (1982, 1986) sowie zwei EM-Turnieren (1980, 1984) teil. Heute lebt der 67-jährige in der Nähe von Antwerpen und organisiert in Deutschland und Österreich Motivations-Seminare für Führungskräfte.

Belgien steht an diesem Freitag im Viertelfinale der EM (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM sowie im ZDF und bei MagentaTV). Hat das Team von Roberto Martinez Ihre Erwartungen erfüllt?

Von den Ergebnissen und der Effizienz her ja, jedoch bin ich der Ansicht, dass nicht das gesamte Potential abgerufen wurde. Die Jungs können noch mehr!