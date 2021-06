Englands Flügelkünstler : Eine Minute für Jadon Sancho

Gewiss hat der englische Auswahltrainer Gareth Southgate genau registriert, was am Samstag in München passiert ist, als dem deutschen Nationalteam ein imposanter Akt der Befreiung gelang. Mit einem rauschhaften Fußball, der geprägt war von einem großartigen Flügelspiel, hat die Mannschaft von seinem Kollegen Joachim Löw einen bemerkenswerten Stimmungsumschwung bewirkt.

Genau so ein Erlebnis könnten auch die Engländer in ihrer abschließenden Vorrundenpartie gegen Tschechien an diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV) gut gebrauchen, denn die Laune bei diesem Titelaspiranten ist eher betrüblich nach einem fußballerisch mageren 1:0-Sieg gegen Kroatien und einem rundum enttäuschenden 0:0 gegen Schottland. Auch England braucht Schwung und Spielfreude, woraufhin Kritiker anmerken könnten, dass Southgate besser schon viel früher etwas genauer betrachtet hätte, was so los ist in Deutschland.