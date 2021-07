Halbfinale gegen Spanien : Warum sich Italien reif für den EM-Titel fühlt

Nicolò Barella ist zwar längst kein unbeschriebenes Blatt mehr im italienischen Fußball. Aber so ganz genau kennen die Tifosi den Mittelfeldspieler von Inter Mailand noch nicht. Die Gazzetta dello Sport lieferte deshalb eine kleine Zusammenfassung einiger Details aus seinem Leben, um den quirligen Sarden etwas besser fassen zu können. Er sammelt Rotwein, vor allem aus Sardinien und Frankreich. Sein Hund heißt LeBron nach dem Basketball-Star aus der amerikanischen NBA. Barella bezeichnet sich selbst als Ordnungsfanatiker, was im Hinblick auf die Nationalmannschaft schon etwas weiterführender ist.

Außerdem, so die Gazzetta, hätten ihm „vier Frauen das Leben durcheinander gebracht“. Gemeint sind Barellas Frau und die drei kleinen Töchter. Zeit für die Playstation oder die Sozialen Netzwerke hat dieser 24 Jahre alte Fußballspieler nicht. Dass er sich wegen der EM seit Wochen im Trainingszentrum der Nationalmannschaft aufhält, könnte angesichts unruhiger Nächte eine willkommene Abwechslung sein.

Nicolò Barella ist der unbekannteste Mittelfeldspieler Italiens, und deshalb eine Art Symbol für die Mannschaft von Roberto Mancini. Denn das Mittelfeld um Barella, den seit 2012 eingebürgerten Jorginho und Marco Verratti ist zweifellos das Prunkstück der Mannschaft von Nationaltrainer Roberto Mancini. An diesem Dienstag trifft Italien im EM-Halbfinale auf Spanien (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV). Mancini begann mit dem Aufbau des Teams direkt nach der verpassten Qualifikation für die WM 2018.

Drei Jahre lang konnte der frühere Stürmer von Sampdoria Genua Spielweise und Spieler erproben. Barella ist in gewisser Weise die Quintessenz von Mancinis Philosophie. Technisch versiert, nimmermüde, extrem einsatzbereit, keine Starallüren, aufmerksam und mit viel Freude am Spiel. Als Mittelfeldspieler schleicht er sich oft in den gegnerischen Strafraum. Zu sehen war das, als Barella gegen Belgien das 1:0 erzielte.

Das nur scheinbare 4-3-3 des Roberto Mancini

Verratti hatte die Belgier am Aufbau gehindert und einen verlorenen Ball zurückerobert, Barella entwischte seinen Gegenspielern im Strafraum und zog nach einem Haken mit links ab. „Jorginho und Verratti sind Phänomene“, sagte Barella nach dem Spiel. „Ich selbst versuche nach vorne in die Räume zu gehen.“ Wie das Zusammenspiel des italienischen Mittelfeld-Trios funktioniert, wird ausschlaggebend für das Halbfinale sein.

Mancini lässt scheinbar ein 4-3-3-System spielen mit den drei eher kleingewachsenen Technikern im Mittelfeld. Der bislang bei diesem Turnier entscheidende Schachzug war allerdings das regelmäßige Aufrücken des Linksverteidigers Leonardo Spinazzola bis auf die Angriffslinie. Mit Spinazzola und Barella in Strafraumnähe hat sich Italien in allen EM-Spielen Überzahlsituationen im Angriff geschaffen, statt drei Angreifern wie in der Ausgangsordnung sind es regelmäßig fünf in einer 3-2-5-Formation.