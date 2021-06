Geheimfavorit Belgien bei EM : Wenn nicht jetzt ...?

Die goldene Generation der Belgier ist in die Jahre gekommen. Größer werden die Chancen auf einen Fußballtitel nicht mehr. Doch bei dieser EM müssen sie noch an ein paar Problemen arbeiten.

Es ist so eine Sache mit den goldenen Generationen, die immer wieder mal in irgendwelchen Ländern auftauchen, um zum zentralen Motiv großer Träume zu werden. Für die Schweiz spielt in diesen Jahren beispielsweise die beste eidgenössische Mannschaft, die es je gab. In diesem Fall ist allerdings noch zu klären, ob es sich wirklich um eine Mannschaft handelt. Oder ob die unterschiedlichen Fraktionen im Kader zwar irgendwie golden schimmern, sich jedoch allzu unversöhnlich selbst im Weg stehen.

Solche Probleme haben die Belgier nicht, die ebenfalls mit ein paar besonders begabten Fußballerjahrgängen antreten und durch die Gruppenphase flogen. Die „Rode Duivels“, wie das Team im flämischen Teil des Landes genannt wird, stehen als einer der aussichtsreichsten Kandidaten auf den Titel im Achtelfinale, in dem sie an diesem Sonntag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV) in Sevilla auf Portugal treffen, aber nicht nur deshalb ist Trainer Roberto Martínez „sehr erfreut“ über den bisherigen Turnierverlauf.