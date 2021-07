Elfmeter-Held Donnarumma : Der Fels im italienischen Tor

Die Heldentat war gerade vollbracht. Aber Gianluigi Donnarumma reagierte nicht. Soeben hatte er den entscheidenden Elfmeter im EM-Finale pariert, Englands Bukayo Saka zielte in die rechte Ecke, Italiens Torwart sprang in dieselbe Richtung und hielt den Ball. Italien war in diesem Moment Europameister geworden, aber der Hüne stand einfach nur auf, mit ausdruckslosem, fast traurigem Gesicht, und blickte in die Zuschauerränge des Londoner Wembley-Stadions, und damit fast nur in entsetzte Gesichter.

Es hatte sich ein Fußball-Drama unter Jünglingen abgespielt. Saka, 19 Jahre alt, verschoss. Zuvor war auch Englands Jadon Sancho, 21 Jahre alt, an Donnarumma gescheitert. Der ist auch erst 22 Jahre alt, aber er tritt schon auf wie ein Routinier. Mit Seelenruhe hatte der Torwart auch schon im Halbfinale gegen Spanien einen Elfmeter pariert. „Donnarumissimo“, schrieb die Zeitung La Repubblica am Montag.