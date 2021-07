Fußball-Hymne : Wie „Sweet Caroline“ zu Englands EM-Hit wurde

Das Lied ist fast so alt wie der letzte englische Fußballtitel der Nationalmannschaft. 1966 gewannen die „Three Lions“ die Weltmeisterschaft im eigenen Land, drei Jahre später veröffentlichte der amerikanische Sänger Neil Diamond sein Lied „Sweet Caroline“. Was das miteinander zu tun hat? Lange Zeit gar nichts. In den vergangenen zwei Wochen allerdings baute sich eine Verbindung auf zwischen der seit 55 Jahren nicht gestillten englischen Sehnsucht nach einem Titel und der Musik, die von der süßen Caroline handelt und dem positiven Gefühl eines Sommers, einer guten Zeit, die sich noch nie so gut anfühlte.

Wie gut sich dieser Sommer für die Engländer anfühlen wird, ist noch nicht abschließend zu sagen. Bisher schweben sie auf einer Welle der Begeisterung, die die Mannschaft bis ins Finale der Europameisterschaft trug. Dort ist an diesem Sonntag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, im ZDF und bei MagentaTV) Italien der Gegner. Ein Sieg und die Engländer würden auf Wolke sieben schweben. Bei einer Niederlage wäre das Gefühl dann doch getrübt, zumal das Endspiel wieder auf heimischem Boden im Wembley-Stadion stattfindet, wo man auch 1966 den Pokal in die Höhe hob.

Dabei war von „Sweet Caroline“ zu Beginn des Turniers noch nichts zu hören im Stadion in Wembley. Der Sound der Herzen für die Engländer war „Football's Coming Home“, wie schon 1996, als man nach dreißig Jahren des Schmerzes, endlich wieder einen Pokal gewinnen wollte, dann aber am alten Leid scheiterte: Im Halbfinale war gegen Deutschland Schluss, als dem heutigen Nationaltrainer Gareth Southgate im Elfmeterschießen die Nerven versagten. Erst vor knapp zwei Wochen lief es besser: Im EM-Achtelfinale besiegten die Engländer die Deutschen mit 2:0 und es fiel eine Last ab.

„Einfach unschlagbar, oder?“

Im Jubel im Wembley-Stadion legte Stadion-DJ Tony Parry „Sweet Caroline“ auf, wie die BBC berichtete. Einfach so, weil er glaubte, dass das Lied in die ausgelassene Stimmung passe. Und tatsächlich stieg die gute Laune noch weiter an. Und plötzlich war „Football's Coming Home“ nur noch die Nummer zwei in der Hitliste der Fans, wie auch Sänger Frank Skinner nach dem Spiel gegen Deutschland zugeben musste. „Es fühlte sich an, als hätten wir gegen Deutschland gewonnen und in der Nachspielzeit gegen Neil Diamond verloren“, so Skinner der BBC.

Er konnte sich immerhin damit trösten, dass sein Lied während der EM in den englischen Charts auf Platz vier stürmte. Auch der Amerikaner Diamond, inzwischen 80 Jahre alt, bekam in seiner Heimat Wind von der unerwarteten Popularität seines Songs und wünschte der englischen Nationalmannschaft viel Erfolg. „Hey, was für eine Freude das war, alle ‚Sweet Caroline‘ singen zu hören in Wembley“, sagte Diamond in einer Videobotschaft an die England-Fans und fügte hinzu: „Ich hoffe, ihr könnt das wiederholen.“

Konnten sie. Nach dem 2:1-Sieg über Dänemark im Halbfinale am Mittwoch schallte es wieder „Sweet Caroline“ im Wembley-Stadion. Stürmer Harry Kane und der Trainer Southgate freuten sich über den Fangesang: „Ich bin sprachlos, ich weiß nicht was ich sagen soll“, sagte Kane. Und Southgate stellte fest: „Ein bisschen ‚Sweet Caroline“ ist einfach unschlagbar, oder?“

Auch der britische Thronfolger Prince Charles und seine Frau, Herzogin Camilla, ließen sich zuletzt vom Fußballfieber auf der Insel anstecken. Das royale Paar lud die Wachen der Königin ein, um im Garten der Residenz Clarence House in London „Football's Coming Home“ zu spielen. Die im Vereinigten Königreich bekannte Band of the Coldstream Guards gab außerdem „Sweet Caroline“ zum Besten.

Dass das Lied von Neil Diamond in den Fußballstadien oder Sporthallen ertönt, ist übrigens kein Novum. Das Baseball-Team der Boston Red Sox lässt sich schon seit knapp zwanzig Jahren von der guten Laune inspirieren. Auch andere Mannschaften auf American Football oder im Eishockey haben den Song rund um ihre Spiele im Repertoire. Das gilt zudem für einige Fußballteams, vornehmlich aus dem englischsprachigen Raum. Auch die nordirischen Fans etwa sangen inbrünstig bei der EM 2016 in Frankreich die Zeilen.