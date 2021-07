Die Corona-EM : Rausch ohne Rücksicht

So good! So good! So good! Das letzte Spiel dieser Europameisterschaft muss noch nicht gespielt sein, um zu wissen: Das Echo von Zehntausenden, die im Wembley-Stadion Neil Diamonds „Sweet Caroline“ schmettern, wird bleiben. Die guten Zeiten, sie haben sich noch nie so gut angefühlt!

Selbst bei den großen Beglückern von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) dürfte man überrascht sein, wie gut sich dieser Sommer am Ende für sie, den Fußball und auch viele Menschen angefühlt hat. Nur vielleicht nicht dann, wenn man nicht zur privilegierten Gruppe gesunder oder geimpfter Europäer im besten Alter gehört. Oder den Fußball schon länger zu groß, zu breitbeinig oder einfach nur zu unwichtig findet. Oder es generell eher mit dem Team Vorsicht hält, auch wenn das, wenn man sich so umschaut, mittlerweile eher gegen den Abstieg kämpft.