Pfannenstiels Welt : Meine vier Thesen zur Fußball-EM

Lutz Pfannenstiel hat in seiner Profikarriere auf allen Kontinenten gespielt: 25 Vereine in 13 Ländern, nachzulesen in „Unhaltbar – Meine ­Abenteuer als Welttorhüter“. Derzeit bereitet er St. Louis City SC als Sportdirektor auf den Start in der MLS von der Saison 2023 an vor. Zuvor war er für das Scouting bei der TSG Hoffenheim verantwortlich und als Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf tätig.

Pfannenstiel, 48 Jahre alt, arbeitet auch als TV-Experte für ZDF, BBC und DAZN. Er war Auslandsexperte beim DFB und Trainerausbilder bei der FIFA. Pfannenstiel begleitet die Fußball-EM (11. Juni bis 11. Juli) für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung als Experte.

Belgien wird Europameister

Ich hebe mich mal ganz weit aus dem Sattel und wage eine kühne Prognose: Frankreich als Weltmeister ist das Zugpferd dieser EM, aber Belgien wird Europameister. Ein Geheimfavorit war das Team schon oft. Aber davon kann man inzwischen kaum noch sprechen. Die Mannschaft ist gereift, ihre Stars wie Kevin De Bruyne (Manchester City), Romelu Lukaku (Inter Mailand), Thibaut Courtois oder Eden Hazard (beide Real Madrid) spielen seit Jahren bei Top-Klubs. Und trotzdem ist es eine junge Mannschaft, die sich weiterentwickeln wird und die in Roberto Martinez einen sehr interessanten Trainer hat. Ob all das gegen den Topfavoriten und Weltmeister Frankreich reichen wird, ist die große Frage.

Leroy Sané wird der Star des Turniers

Er ist schnell, torgefährlich, sucht die Eins-gegen-eins-Situationen, ist von den Verteidigern kaum zu halten. Ja, man muss sich fragen, warum Sané noch kein Top-Star ist. Aber das kann sich schnell ändern. Er ist einer der Kategorie Mbappé und Foden, die ebenfalls alles mitbringen, um dieses Turnier zu prägen. Denn eines ist klar – der Star des Turniers wird ein Offensivspieler. Bei Leroy ist bei mir mit Sicherheit auch der Wunsch der Vater des Ge­dankens.

Das deutsche Team spielt für Löw

Eine Turniermannschaft – das hört man vor jedem Turnier über die Deutschen. Dass es wahr ist, darauf müssen sie auch dieses Mal bauen. Bei vielen sitzt noch das 1:2 gegen Nordmazedonien im Kopf, als Jogis Jungs vorne und hinten lahmten. Aber so ein Spiel verlierst du 1 Mal in 1000 Jahren. Die EM beginnt mit zwei kleinen EM-Finals gegen Frankreich und Portugal. Danach kann schon vieles vorbei sein – oder es geht richtig los. Für mich zählt Deutschland zum Favoritenkreis, auch weil die Spieler zum Abschied von Jogi Löw noch mal richtig die Sporen geben werden.

Die Pandemie ist der größte Gegner

Die derzeitige Situation ist einzigartig, etwas Vergleichbares hat es nie gegeben – und wird es hoffentlich nie mehr ge­ben: eine EM mit elf Austragungsorten inmitten einer Pandemie. Alles wird mit Extremstress verbunden sein. Jeder Hotelaufenthalt, jede Reise, egal ob mit dem Flugzeug oder mit dem Bus. Es wird Spieler geben, die diese Situation besser wegstecken als andere – aber für alle Beteiligten wird diese EM mental extrem belastend. Wer das gut wegsteckt, kann weit kommen – auch als Außenseiter. Ich selbst wurde bereits über 100-mal getestet, und es ist nicht nur ein Gerücht, dass die Nasen von Profifußballern inzwischen Pferdenüstern gleichen – so oft, wie da schon drin gebohrt wurde . . .