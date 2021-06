Achtelfinale gegen Niederlande : Tschechiens Lieblingsgegner

Aktualisiert am

Die Zahlen überraschen, fallen sie doch für Tschechien aus. Gegen keine andere der großen Fußballnationen spielen die Tschechen lieber als gegen die Niederländer. Von den bisher 11 Duellen gewann Tschechien fünf, nur drei gingen an die Niederlande. Die gelten eigentlich als klarer Favorit im Achtelfinale an diesem Sonntag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM sowie in der ARD und bei MagentaTV). Eigentlich.

Schließlich ist Europameisterschaft, und bei der haben Spieler beider Nationen Tradition. Im wohl berühmtesten Aufeinandertreffen dieser Länder war die Ausgangsposition ähnlich. Fünfundvierzig Jahre ist das inzwischen her.

Ihre eigene Geschichte schreiben

Auf dem Weg zu ihrem einzigen EM-Titel räumten die Tschechen 1976 die Niederländer aus dem Weg, auch vier Jahre später sorgte die damalige Tschechoslowakei für das Aus des stärker eingeschätzten Rivalen in der Gruppenphase. Alles lange her.

Die aktuelle Generation tschechischer Fußballer möchte ihre eigene Geschichte schreiben. Die verläuft bislang erfolgreicher als gedacht. Das Erreichen des Achtelfinales gilt als großer Erfolg, was jetzt noch kommt, ist Zuckerguss auf die Prager Kaffeehaus-Torte.

Größtes Problem der Tschechen ist ihre Abhängigkeit von Patrik Schick. Alle drei Tore der Vorrunde erzielte der Angreifer von Bayer Leverkusen. Ist Schick wie gegen England abgemeldet, passiert bei Tschechien nicht viel.

„Natürlich wäre es gut, wenn mehr Spieler mehr Tore schießen würden“, sagt Trainer Jaroslav Silhavy. Da trifft es sich aus tschechischer Sicht gut, dass ein eigener Treffer zum Weiterkommen nicht unbedingt nötig ist. Ein Sieg im Elfmeterschießen nach torlosen 120 Minuten würde auch reichen.