Fußballer mit Defibrillator : Daley Blind und sein Sieg über die Angst

Im vergangenen Dezember hat der ehemalige Fußballprofi Danny Blind einen Anruf von seinem Sohn Daley erhalten, der ihn sehr glücklich machte. Daley, der wie der Vater als Star bei Ajax Amsterdam und in der niederländischen Nationalmannschaft berühmt wurde, hat in dem Gespräch erzählt, dass er zum ersten Mal seit Monaten eine ganze Partie lang „nicht an sein Herz gedacht“ habe.

Von diesem erleichternden Moment hat der mittlerweile 59 Jahre alte frühere Profi neulich in einem TV-Interview erzählt. Niemand konnte damals wissen, dass Sportlerherzen zu einem prägenden Thema dieser ersten Phase der Europameisterschaft werden würden. Blind hatte keine Ahnung, dass Millionen TV-Zuschauer, die am vorigen Samstag mitfühlten, während Christian Eriksen auf dem Rasen des Kopenhagener Nationalstadions zu sterben drohte, plötzlich ganz gut verstehen würden, wovon die Blinds hier sprachen.

Plötzlich sind die Ängste, die medizinischen Fragen und die Sorgen, die für die berühmte Fußballer-Familie zum Alltag gehören, Thema an Abendessenstischen in ganz Europa. Blind junior, dessen Team an diesem Donnerstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, im ZDF und bei MagentaTV) mit einem Sieg über Österreich frühzeitig ins Achtelfinale der EM einziehen kann, wurde nämlich vor eineinhalb Jahren ein sogenannter Kardioverter-Defibrillator (ICD) in die Brust implantiert.

Damit ihm nicht das gleiche Schicksal widerfährt wie Eriksen. „Abgesehen davon, dass ich Christian als Freund gut kenne und die Situation für ihn schrecklich ist, habe ich auch schon einiges in diesem Kontext erlebt“, berichtete der 31 Jahre alte Verteidiger jetzt bei der EM. Von 2010 bis 2013 spielte er mit Eriksen gemeinsam bei Ajax, auch später hielten sie Kontakt. Nun haben sie eine neue – in diesem Fall sehr traurige – Gemeinsamkeit, auch wenn die Krankengeschichte Blinds nicht ganz so bedrohlich war wie der Fall von Eriksen, der, wie seine Ärzte an diesem Donnerstag mitteilten, nun ebenfalls einen solchen Defibrillator eingesetzt bekommen wird.

Dass irgendetwas nicht stimmt mit seinem Herz-Kreislauf-System, bemerkte Blind während eines Champions-League-Spiels mit Ajax Amsterdam beim FC Valencia im Dezember 2019. Er ließ sich mit Schwindelgefühlen auswechseln. Weitere Untersuchungen ergaben, dass der Profi eine Herzmuskelentzündung hatte.

Daraufhin wurde ihm der Defibrillator eingesetzt, ein Gerät, das Leben retten und Ängste vor einem Zusammenbruch lindern soll. Sobald sich die Herzfrequenz so stark erhöht, dass ein Kammerflimmern vorliegen muss, sendet der ICD einen oder mehrere Stromstöße, um die Rhythmusstörung zu beheben. Doch die Furcht vor einem Herzversagen lässt sich nicht so einfach aus der Welt schaffen.

Die Zeit der angstfreien Spiele ist vorbei

Als Blind bei Hollands 3:2-Sieg nach gut einer Stunde ausgewechselt wurde, sank er in die Arme seines Trainers Frank de Boer und weinte. Die Ereignisse um Eriksen am Tag zuvor, die er mit Mitspielern vor dem TV erlebte, hatten „einen großen Einfluss“ auf ihn gehabt, erzählt Blind. Nach dem Schock habe er lange ringen und „eine mentale Hürde überwinden“ müssen, um überhaupt zu spielen. Auch ein langes Telefonat mit dem Vater half bei der Entscheidungsfindung, und Blind hat es nicht bereut.

Die Niederlande sind nicht nur erfolgreich ins Turnier gestartet, ihr 3:2 gegen die Ukraine hatte auch einen Unterhaltungswert, der die hohen stilistischen Ansprüche der Niederländer erfüllte. Während der Abend für Blind persönlich zu einer Art Befreiung wurde, erzählt der Verteidiger: „Ich bin stolz, dass ich es geschafft habe. Endlich kommt die Emotion raus.“ Aber das Leben mit einem Herzen, das jederzeit zu versagen droht, bleibt kompliziert.

Die Zeit der angstfreien Spiele ist für Blind nach Eriksens Kollaps wohl vorerst vorüber. „Natürlich hast du Angst, aber wir sind nie in Panik geraten, wir vertrauen den Ärzten“, sagt Vater Danny. Dennoch macht eine Herzmuskelentzündung, wie Blind sie hatte, das Organ schwerer berechenbar. Erst im vorigen August hat der Defibrillator in einem Testspiel gegen Hertha BSC plötzlich Stromstöße gesendet. Blind nahm das alles ganz bewusst wahr, er sank zu Boden, ließ sich behandeln.

„Noch vor fünf, sechs Jahren war es verboten“

Offenbar hatten die Sensoren des Implantats fehlerhafte Herzschläge gemessen. „Der ICD ging los, und gleich danach ging es ihm wieder gut. Wir werden einige Tests durchführen und auf die Ergebnisse warten und dann Entscheidungen treffen“, sagte sein Klubtrainer Erik ten Hag danach. Anschließend vergingen vier Monate bis zu Daleys Telefonat mit dem Vater, in dem er von einem ganzen Spiel ohne Furcht vor neuen Aussetzern des Herzens berichtete. Jetzt ist alles wieder präsent.

Mehr zum Thema 1/

Dass Blind überhaupt wieder spielen kann, ist indes ein kleines Wunder der modernen Medizin. „Lange Zeit – noch bis vor fünf, sechs Jahren – war es aber absolut verboten, mit solchen Schockgebern Leistungssport zu betreiben“, sagt Christine Joisten, die Leiterin des Instituts für Bewegungs- und Neurowissenschaft an der Sporthochschule in Köln, gegenüber dem Deutschlandfunk.

Denn die Geräte müssen eine Programmierung erhalten, in deren Folge sie zwischen einem gefährlichen Kammerflimmern und einem aufgrund von Aufregung und Anstrengung erhöhten Puls unterscheiden können, das ist offenbar eine Herausforderung.