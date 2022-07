EM-Halbfinale gegen Deutschland : Frankreich mit dem Vorschlaghammer

Fast hätten die Kritiker wieder einmal recht gehabt. In Frankreich glaubten vor der Fußball-Europameisterschaft viele, dass ihre Nationalmannschaft spätestens im Viertelfinale des Turniers ausscheiden würde – so war es schließlich bei den drei zurückliegenden Europameisterschaften gelaufen.

Gegen den Titelverteidiger aus den Niederlanden war Frankreich am vergangenen Samstag dann zwar drückend überlegen, das Spiel aber ging nach 90 torlosen Minuten in die Verlängerung. Dort verwandelten die Französinnen schließlich einen Elfmeter und verteidigten ihre zwar verdiente, aber hauchzarte Führung bis zum Schlusspfiff. In ihrem ersten Halbfinale bei einer Europameister­schaft treffen sie an diesem Mittwochabend (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, im ZDF und bei DAZN) auf Deutschland.

Frankreichs Leistungen schwanken beträchtlich

Beim Blick auf den französischen Kader überrascht die Skepsis der Beobachter. Kern des Teams ist ein Block von Spielerinnen, die ihr Geld bei Olympique Lyon verdienen – dem Klub, der in den vergangenen sieben Jahren sechsmal die Champions League gewann. Die erfahrene Abwehrchefin und Kapitänin Wendie Renard ist mit 32 Jahren eine der schillerndsten Ikonen ihres Sports. Mit- und Gegenspielerinnen bezeichnen Renard als Inspiration.

Auch die junge Mittelstürmerin Marie-Antoinette Katoto ging mit großem Selbstvertrauen in das Turnier: In der vergangenen Saison in Frankreichs erster Liga hatte sie für Paris Saint-Germain in 21 Einsätzen 18 Tore geschossen; in der Champions League waren es sieben Tore in sieben Spielen. Doch im zweiten Gruppenspiel gegen Belgien zog sich Katoto eine Verletzung des Kreuzbands und Meniskus im rechten Knie zu – sie wird bei der Europameisterschaft deshalb nicht mehr spielen können. Auf ihrer Position spielte in den folgenden Begegnungen Melvine Malard, die bislang ein Turniertor erzielt hat.

Das Team wird getragen von einigen der besten Spielerinnen im europäischen Fußball. Doch bei aller Qualität schwankten die Leistungen der Französinnen im Turnier zum Teil beträchtlich. Hinzu kommt die ständige Gefahr, dass interne Streitereien die Mannschaft vom Kurs abbringen könnten. Der Zusammenhalt gilt als ihr größtes Problem. Der französische Journalist Théo Troude bezeichnete die Mannschaft vor der EM in der britischen Tageszeitung „The Guardian“ als eine „tickende Zeitbombe“.

Das hat auch mit der Trainerin Corinne Diacre zu tun. Sie ist seit 2017 im Amt, und seitdem gibt es immer wieder interne Scharmützel. „Diacre ist eine sehr gute Trainerin“, sagte der französische Fußballexperte Julien Laurens in einem Radioprogramm der BBC: „Aber sie ist eine sehr schwierige Person.“ Bei ihr drehe sich alles um Disziplin, ihren Führungsstil beschrieb Laurens als kalt und distanziert. In der Vergangenheit kritisierte sie Spielerinnen in aller Öffentlichkeit. Ihr Motto lautet „wir sind nicht zum Lachen hier“, auch wenn sie zuletzt spürbar um einen sanfteren Auftritt bemüht war.

Schon bei der Weltmeisterschaft 2019, als Frankreich im Viertelfinale ausschied, herrschte im französischen Lager eine derart miese Stimmung, dass die Torhüterin Sarah Bouhaddi hinterher verkündete, sie werde nicht mehr für Frankreich spielen, solange Diacre im Amt sei: „Mit dieser Trainerin einen Titel zu gewinnen, erscheint mir unmöglich.“

Andere würden denken wie sie, sich aber nicht trauen, es offen auszusprechen, sagte Bouhaddi. Für die Europameisterschaft hat Diacre nun zwei der besten Spielerinnen von Olympique Lyon – Frankreichs Rekordtorschützin Eugénie Le Sommer und Amandine Henry – trotz zuletzt guter Leistungen nicht nominiert, was in Frankreich abermals auf breites Unverständnis traf.

Mehr zum Thema 1/

„Wir sind hier, um Geschichte zu schreiben“, sagte Diacre nach dem Sieg im Viertelfinale: „Wir haben ein neues Level erreicht, aber das ist nicht das Ende für uns. Wir wollen ins Finale. Diese Mannschaft hat ein gemeinsames Ziel, und das ist unsere Stärke.“

Dass das Spiel erst durch einen Elfmeter in der Verlängerung entschieden wurde, wirkt beim Blick auf die Statistik wie ein Wunder. Frankreich schoss 33 Mal aufs Tor, bekam zwölf Eckbälle zugesprochen und musste von den Niederländerinnen in 15 Situationen durch Fouls gestoppt werden. Diacre hatte vor dem Spiel angekündigt, ihre Mannschaft werde den Gegner „mit dem Vorschlaghammer“ bearbeiten. Darauf sollte auch die deutsche Mannschaft gefasst sein.