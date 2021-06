Ohne Probleme gegen Deutschland : Frankreich kann noch viel mehr

Auch wenn ein Deutscher das Tor des Abends für Frankreich geschossen hatte, so war es doch der zwangsläufige Abschluss des druckvollsten Angriffs des Weltmeisters in der ersten Halbzeit. Mats Hummels konnte auf die Schussflanke des französischen Außenverteidigers Lucas Hernandez nicht mehr aktiv reagieren, und so diente sein rechtes Schienbein als Katapult für das einzige Tor an diesem Dienstagabend in München.

Der Weltmeister von 2018 spannte der Einfachheit halber eine Abwehrgröße des Weltmeisters von 2014 in die spielentscheidende Szene aus der 20. Minute ein, weil der überragende und von seinem Gegenspieler Toni Kroos nicht gestörte Paul Pogba mit einer Spielverlagerung per Außenristpass von der rechten auf die linke Seite Hernandez freigespielt hatte und der mit diesem Stadion vertraute Profi des FC Bayern München sofort zielstrebig handelte.

Schließlich hatte er aus dem Augenwinkel gesehen, dass sich in Hummels‘ Rücken schon der französische Stürmerstar Kylian Mbappé für den finalen Torschuss bereit hielt. Auch Joshua Kimmich, der Hernandez hätte bedrängen können, griff in diesem Moment nicht ein und bot damit ein Beispiel für die Inkonsequenz, die vielen deutschen Aktionen in diesem letztlich doch ungleichen Duell mit dem Titelfavoriten bei dieser Europameisterschaft innewohnte.

Frankreich gewann sein erstes Spiel in der Gruppe F, weil die Equipe Tricolore über 96 Minuten mit der Überzeugung und dem Selbstverständnis ausgerüstet war, dass ihr in der Münchner Arena nichts Nachteiliges widerfahren werde.

Kalkuliert, clever und kaltschnäuzig

Kalkuliert, clever und kaltschnäuzig eroberte der Champion die Räume, in denen das eigene Spiel auf den Weg gebracht wurde und der Gegner in seinem steten Eifer bestmöglich gebremst werden konnte. Man sah den Deutschen an, dass sie dunkle Zeiten hinter sich haben und längst noch nicht wieder Duelle mit gleich starken oder stärkeren Gegner zu ihren Gunsten wenden können.

Die besten Spieler aus der Grande Nation aber, die über die Jahre eine Fülle von Talenten hervorgebracht hat wie nirgendwo sonst in Europa, wussten am Dienstag genau, was sie können und brauchen, um umkämpfte Spiele wie das gegen Deutschland zu gewinnen. „Ein großes Spiel gegen eine starke deutsche Mannschaft“, urteilte Trainer Didier Deschamps über das Gipfeltreffen zweier Größen des internationalen Fußballs.

Er, der als Kapitän der Equipe de France 1998 den Weltmeistertitel, 2000 die Europameisterschaft gewann und 2018 auch noch die WM als Trainer der französischen Nationalmannschaft eroberte, wusste, wie wichtig dieser Auftakterfolg gegen die Deutschen war. Und er wusste dazu, „dass unsere Mannschaft bereit sein würde“, als das Spiel begann.

Während die Deutschen noch danach suchten, die gute Stimmung im Herzogenauracher Mannschaftsquartier auf den Ernstfall übertragen zu können, war Frankreich, vorbereitet in der eigenen Eliteschule von Clairefontaine, in dem Bewusstsein nach München gekommen, jeden Gegner mit den eigenen Waffen besiegen zu können. Vor allem im Mittelfeld wurde der entscheidende Unterschied sichtbar. Ein Unikat wie Paul Pogba, der das Spiel seiner Mannschaft im engen Verbund mit N’golo Kanté, dem besten Balleroberer der Welt, brillant inszenierte, hatten die Deutschen am Dienstag nicht.

Kroos und Gündogan nicht gewachsen

Kroos und Ilkay Gündogan, die im zentralen Mittelfeld offensiv und defensiv lichte Akzente setzen sollten, waren bei allem Bemühen der Naturgewalt des 1,91 Meter langen Athleten und Spielmachers Pogba wie der Gründlichkeit seines 1,68 Meter messenden Kompagnons mit dem siebten Ordnungssinn für den richtigen Moment zum Eingreifen nicht gewachsen.

„Mit dem zweiten Tor wären wir auf der sicheren Seite gewesen“, sagte Deschamps, ein Gentlemantrainer, der immerhin hinzufügte, dass seine Equipe in der zweiten, besseren deutschen Hälfte „nicht so viel gelitten“ habe. Ein einziger gefährlicher Schuss von Gnabry, der das Tor knapp verfehlte, war zu wenig, um dieses aus gemeinsamer Erfahrung aufeinander abgestimmte Ensemble durchrütteln zu können.

Letztlich waren sich der Trainer und Pogba, sein Anführer vom Dienstagabend einig, „dass uns dieser Sieg guttut“. Dabei können die Franzosen noch viel mehr, als sie gegen die Deutschen zeigen mussten. Bei den beiden Abseitstreffern aus der zweiten Halbzeit durch Mbappé (66.) und Benzéma (85.) spielten sie ihre Tempovorteile auf sehenswerte Art und Weise aus, ohne in diesen sehenswerten Augenblicken daraus Kapital zu schlagen. Dazu kam noch ein Pfostenschuss des dritten Mittelfeldpatrons, Adrien Rabot (52.), dem Mbappé freie Bahn verschafft hatte.

Die Gelegenheiten waren also da, noch deutlicher zu gewinnen. Da der Weltmeister aber auch schon mal einem gewissen Minimalismus zuneigt, solange der Sieg nicht gefährdet erscheint, reichte Frankreich am Dienstag der 1:0-Erfolg.

Mochte Deschamps in seiner ganzen Höflichkeit auch davon gesprochen haben, dass dieses Spiel von „Starken gegen Starke“ auch ein EM-Halbfinale oder -Endspiel hätte sein können, übertrieb er es damit ein bisschen. Frankreich schien zwar schon am Dienstag für die entscheidende Phase des eben erst gestarteten Turniers gerüstet zu sein, die Deutschen aber müssten sich schon gewaltig steigern, wollen auch sie in die Nähe des großen Finales zum Abschluss des vierwöchigen Turniers kommen.