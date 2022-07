DFB-Kapitänin Alexandra Popp : Reif für den großen Wurf bei der EM

Sie hat das deutsche Team in das Halbfinale der Fußball-EM in Großbritannien geführt: Mit 118 Länderspielen und 57 Toren ist Alexandra Popp die erfahrenste Spielerin. Was zeichnet sie aus? Ein Porträt.

Der Busfahrer gab das unmissverständliche Signal zum Aufbruch. Viele Spielerinnen, die er zu kutschieren hatte, waren abgekämpft, müde sowie hungrig und wollten zu später Stunde zurück ins Hotel. Aber erst, als ihr Chauffeur auf die Hupe drückte, eilte Alexandra Popp, die Kapitänin des Teams über den Vorplatz am Brentford Community Stadium, um einzusteigen.

Die 31-Jährige kostete auch diesen englischen Sommerabend aus, nahm sich Zeit für Komplimente aus den Reihen des bezwungenen Rivalen und Selfies mit den Fans.

Popp in vielerlei Hinsicht ein Vorbild

Beim 2:0-Sieg gegen Österreich, mit dem sich die Frauen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft sicherten, gelang der Stürmerin schon der vierte Treffer des Turniers. Popp ist damit die bislang zielsicherste Mitstreiterin aus dem 23er-Kader, den Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für die Titelkämpfe nominierte. Nach vier Partien, die sie allesamt erfolgreich und ohne Gegentor bestritten, fühlen sich Popp und die übrigen Spielerinnen reif für den großen Wurf.

Es wäre ihr erster Triumph seit Olympia 2016, dem eine Phase des personellen Umbruchs folgte, der mit Problemen einherging. Für Popp sind die Tage auf der britischen Insel von Anfang an ein großes Vergnügen, wie sie betont. Sie war siebenmal deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, gewann neunmal den DFB-Pokal und triumphierte zweimal in der Champions League – doch erst durch die EM-Premiere fügte sie ihrer beeindruckenden Karrierebilanz ein bis dahin fehlendes Glückserlebnis hinzu.

2013 riss ihr das Außenband im Knie, 2017 setzte sie ein Meniskusschaden außer Gefecht und wenn der Wettbewerb, wie vor der Pandemie vorgesehen, zwölf Monaten eher über die Bühne gegangen wäre, hätte sie abermals passen müssen: Seinerzeit zwang sie ein Knorpelschaden zum Aussetzten.

So gesehen hatte Corona immerhin etwas Gutes, wenngleich das Virus auch sie im DFB-Trainingslager erwischte. Sie begab sich in Isolation, machte auf dem Zimmer Kraftübungen, musste ihren Körper von einem Kardiologen durchecken lassen, meldete sich aber nachträglich einsatzbereit.

In 118 Länderspielen erzielte Popp bis jetzt 57 Tore – sie ist die Erfahrenste in der Kabine und für Voss-Tecklenburg als An- und Wortführerin unverzichtbar. Im offensiv ausgerichteten Taktiksystem setzt Popp mit ihrer Körpersprache die Signale zum Pressing. Die Bundestrainerin kennt und schätzt die gelernte Zootierpflegerin, seit sie sich 2008 in der Kabine des FCR Duisburg das erste Mal begegneten. An Wucht und Wirkung ist die gebürtige Wittenerin den Kolleginnen ein Vorbild, wie Torhüterin Merle Frohms bestätigte: „Poppis Ausstrahlung ist einfach sensationell. Auch damit kann sie einen Gegner beeindrucken.“