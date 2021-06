Fußball-Europameisterschaft : 10.000 Corona-Tests bis zum Finale

Angefangen hat die Europameisterschaft zwar schon am Freitag. Aber für die meisten deutschen Fußballfreunde geht das Turnier erst am Dienstagabend (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, im ZDF und bei MagentaTV) los, wenn Deutschland mit Manuel Neuer im Tor in München gegen Frankreich und Stürmerstar Kylian Mbappé antritt. Ein besonderes Spiel auch für Mathieu Floreani.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Der Franzose ist der Vorstandsvorsitzende des größten europäischen Laborkonzerns Synlab, der seinen Sitz in München hat und im Auftrag des Fußballverbands UEFA bis zum Finale die obligatorischen Corona-Tests für alle Mannschaften samt Betreuerstäben sowie die Funktionäre durchführen wird. „Für einen Stadionbesuch fehlt mir die Zeit, leider. Ich werde die EM im Fernsehen verfolgen“, vertraut Floreani der F.A.S. an. Dass er zur Équipe Tricolore hält, steht außer Frage.

Synlab war schon in der vergangenen Saison für die Corona-Tests zuständig, die in der Champions League zum Hygienekonzept der UEFA gehörten. Jetzt schreibt das Konzept vor, dass alle Spieler und Betreuer einmal vor dem Turnier getestet werden – mit der PCR-Methode, die das Erbgut des Virus im Abstrich nachweist. „Außerdem testen wir die jeweils Beteiligten zwei Tage vor jedem Spiel. Wer längere Pausen zwischen zwei Spielen hat, wird spätestens alle vier Tage getestet“, sagt Floreani. Hinzu kommen Tests, die einzelne Länder für die Reise zu den Spielstätten verlangen. Insgesamt rechnet Floreani mit rund 200 Tests je Spiel, macht bei 51 Spielen insgesamt mehr als 10. 000 Stück.

„Mit der UEFA vereinbart“

Als der Profifußball im vergangenen Frühjahr wieder den Spielbetrieb aufnahm, lautete ein häufig dagegen vorgebrachter Kritikpunkt, die kostbaren PCR-Tests dürften nicht für das Spektakel verschleudert werden. Dieser Vorwurf läuft inzwischen ins Leere, so stark sind die Kapazitäten gewachsen. Allein Synlab hat vergangenes Jahr nach eigenen Angaben elf Millionen PCR-Tests durchgeführt, im ersten Quartal 2021 kamen sieben Millionen dazu. Floreani verspricht: „Es fällt eher ein Fußballspiel aus, als dass wir in einem der Teilnehmerländer etwa ein Krankenhaus nicht mehr bedienen. Das haben die UEFA und wir gemeinsam vereinbart.“

Synlab unterhält eigene Labore in 25 europäischen Ländern. Allerdings nicht in allen, die nun mit der EM zu tun haben. Das sind nicht nur die zehn Länder, in denen Spiele ausgetragen werden. Neun weitere kommen dazu. Denn einige Mannschaften, zum Beispiel Kroatien und Tschechische Republik beziehen ihr EM-Quartier in ihrer Heimat und reisen nur zu den Spielen an. In Russland, Dänemark und Aserbaidschan wird Synlab auf die Dienste anderer Labore zurückgreifen. „Wir verfügen dort über zuverlässige Partner, die nach höchsten Standards arbeiten und deren Qualität wir regelmäßig überprüfen“, versichert Floreani.

Für den Konzern seien weder die Menge noch das vereinbarte Tempo – alle Testergebnisse sollen innerhalb von 24 Stunden vorliegen – eine Herausforderung. „Das ist Routine für uns“, sagt der CEO. Die Pandemie hat Laboranbietern wie Synlab glänzende Geschäfte beschert. Mit mehr als 3 Milliarden Euro Umsatz rechnet der Branchenführer, den Private-Equity-Fonds aus einer deutschen und einer französischen Vorgängerfirma geschmiedet und vor kurzem an die Börse gebracht haben.

Ist die Europameisterschaft womöglich das letzte Aufflackern, ehe die sinkenden Fallzahlen diese Sonderkonjunktur beenden? „Wir rechnen damit, dass auch im Rest des Jahres leider noch viele Corona-Tests nötig sein werden“, entgegnet Floreani. „Zum einen, um gefährliche und ansteckende Varianten zu identifizieren, zum anderen, um in der nächsten Grippesaison Influenzapatienten so früh wie möglich von Corona-Patienten zu unterscheiden.“