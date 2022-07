Vor dem Duell mit Österreich : Nettes von den Nachbarinnen

Das Stadium Milton Keynes ist eine schmucke Fußballarena. Die Greenkeeper müssen viel Zeit, Mühe und Wasser aufbringen, um den Rasen – zumal an so hitzigen Tagen wie aktuell auf der britischen Insel – derart saftig grün zum Leuchten zu bringen. Ein halbes Dutzend Gärtner eilte auch in der Halbzeitpause der Begegnung zwischen Deutschland und Finnland sofort aufs Feld, um alles ausgiebig zu begießen sowie mit Harken und Forken Unebenheiten, die im Eifer des Gefechts entstanden waren, zu beseitigen.

Ihren Einsatz konnten sie fast ausschließlich auf die Hälfte der Skandinavierinnen beschränken, in der sich das Geschehen zumeist abgespielt hatte. Dass die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) beim Seitenwechsel lediglich 1:0 in Führung lag, gehörte zu den lässlichen Schönheitsfehlern, über die sich die Bundestrainerin anschließend nicht sonderlich den Kopf zerbrechen wollte, denn dem Tor von Sophia Kleinherne aus der 40. Minute folgten später, als Aufwand und Ertrag in einem effizienteren Verhältnis standen, noch die Volltreffer der Sturm-Anführerin Alexandra Popp (49.) und der EM-Debütantin Nicole Anyomi (63.).

Wiederum „souverän“ fand Voss-Tecklenburg die Vorstellung. „Jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen“, kündigte die 54-Jährige an, die sich auf das bislang Vollbrachte, das sich zum Abschluss der durchweg siegreich gestalteten Vorrunde sehen lassen konnte, nichts einbildete, sondern mehr möchte. Neun Punkte, 9:0 Tore: „Wenn irgendwer vor der EM darauf gewettet hätte, hätte er viel Geld gewinnen können“, sagte die Bundestrainerin, die alles andere als eine Zockernatur ist, viel Wert auf Ordnung und Ernsthaftigkeit bei der Arbeit legt und beim ins­geheim erhofften Gipfelsturm noch einiges an unwegsamem Terrain zu bewältigen sieht. Im Viertelfinale am Donnerstag (21 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM und in der ARD) kommt es zum Nachbarschaftsduell mit Österreich, das sich Außenseiterchancen ausrechnet.

Für Voss-Tecklenburg verwandelt sich die EM mit dem Beginn der K.-o.-Duelle endgültig in eine an­spruchsvolle Challenge, bei der neben körperlicher Power auch mentale Resilienz gefragt ist. Wobei die drei Siege gegen völlig unterschiedlich ausgerichtete Konkurrenten die Überzeugung festigten, dass ihre Auswahl über das taktische Rüstzeug verfügt: Gegen Dänemark behauptete sie sich dank offensiver Variabilität, den Spanierinnen trotzten sie mit Defensivlust, und Finnland hielten sie in Schach, indem sie lange Bälle abfingen sowie bei schnellen Vorstößen die Zone vor dem eigenen Strafraum verdichteten.

„Das gibt uns extrem viel Sicherheit“, sagte Voss-Tecklenburg zur souveränen Verteidigungsbereitschaft, die Keeperin Merle Frohms einen über weite Strecken ereignislosen Abend bescherte; erst in der 65. Minute musste die 27-Jährige erstmals ernsthaft eingreifen. Sie habe sich den Verlauf der Vorrunde vorab nicht in Ansätzen „so schön ausgemalt“, sagte die kommende Wolfsburgerin, und dass es durchaus „anstrengend ist, konzentriert zu bleiben“, wenn so wenig zu tun sei.

14 Österreicherinnen spielen in der Bundesliga

Dass es nun in der Runde der letzten acht Nationen zum Kräftemessen mit Österreich kommt, findet der DFB-Tross ausgesprochen reizvoll, wie allenthalben zu hören war. Ein großer Teil des kommenden Gegners ist hinlänglich bekannt aus dem Alltag in der Bundesliga, in der 14 der 23 österreichischen Nationalspielerinnen beschäftigt sind; davon gleich vier in Frankfurt: Laura Feiersinger, Virginia Kirchberger, Verena Hanshaw und Barbara Dunst.

Nach der Rückkehr ins Basislager im Westen Londons könne sie daher intern bei Bedarf gerne ein bisschen aus dem Eintracht-Nähkästchen plaudern, scherzte Anyomi, „denn wir kennen viele Österreicherinnen echt gut und wissen, was sie können“. Anyomi, die an der Seite des Quartetts mit dem hessischen Klub im Frühling in die Champions-League-Qualifikation vorstieß und im Hochsommer ausnahmsweise als EM-Konkurrentin auf die vertrauten Weggefährtinnen trifft, nutzte ihr Debüt auf der ungewohnten Rechtsverteidigerposition zur Werbung in eigener Sache: In der Rückwärtsbewegung stabil und wiederholt mit Drang nach vorne, setzte sie „ein Zeichen“, wie die 22-Jährige angemessen schlussfolgerte.

Mit ihr sind bereits alle zwanzig Feldspielerinnen, die Voss-Tecklenburg nominierte, zum Einsatz gekommen, was sich förderlich aufs Betriebsklima auswirken dürfte, da damit jede Einzelne den Vertrauensbeweis erhalten hat, gebraucht zu werden. „Wir werden jetzt auch diese Herausforderung annehmen“, kündigte Voss-Tecklenburg in Richtung Team Austria an, das seinerseits an markigeren Sprüchen nicht sparte, in denen den Piefkes ein heißer Tanz angekündigt wurde.

Die Bundestrainerin bescheinigte den Österreicherinnen, „ein eingeschworener Haufen“ zu sein, der „wirklich verdient“ Norwegen bezwungen habe und so weitergekommen sei. Trotzdem sieht Voss-Tecklenburg ihr Team als „den leichten Favoriten“. Was darin an „Mut, Leidenschaft und Energie“ bis heute zum Vorschein gekommen sei, sei aller Ehren wert. Und an einem Wochenende voller positiver Eindrücke freute sie sich zudem über einen sich abzeichnenden Negativ-Nachweis, der Lea Schüllers Corona-Genesung bald bescheinigen und ihre Rückkehr ins Aufgebot möglich machen soll: „Dann haben wir die Qual der Wahl“, sagte Voss-Tecklenburg. Zu Beginn einer dritten Turnier-Woche gibt es durchaus Schlimmeres.