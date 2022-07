DFB-Frauen bei Fußball-EM : Alexandra Popp entfesselt eine „unfassbare Energie“

Fleißig geübt, wie zünftig gefeiert wird, haben sie. So ausgelassen wie bislang bei keiner Gelegenheit zuvor haben die Spielerinnen ihrer Freude freien Lauf gelassen und die nächste After-Show-Party nach einem aufsehenerregenden Erfolg bei diesem Turnier zelebriert. Der fünfte Sieg im fünften Spiel machte sie alle mächtig happy und erbrachte endgültig den Nachweis einer fußballerischen Klasse, der meisterhafte Ansprüche erfüllt.

Marc Heinrich Sportredakteur.



Zum formvollendeten Abschluss ihres ereignisreichen Aufenthalts in England wollen die Deutschen mit ihrer Zielstrebigkeit nun im Wembley Stadium die Proklamation zum Europameister 2022 folgen lassen. Ihr Halbfinal-Triumph über Frankreich machte nachhaltig deutlich, dass sie über genügend Power und eine Fülle an individuellem Potenzial verfügen, um auch den Engländerinnen, mit denen sie am Sonntag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei DAZN) beim Kampf um die Krone konkurrieren werden, erhobenen Hauptes entgegentreten zu können.