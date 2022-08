Steffi Jones im Interview : „Keine Vergleiche mehr mit den Männern!“

Aktualisiert am

Bei der Europameisterschaft 2017 war Steffi Jones noch selbst Bundestrainerin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen. Damals kam das Aus im Viertelfinale. Im März 2018 wurde sie entlassen. Unter Martina Voss-Tecklenburg, die auf Interimslösung Horst Hrubesch folgte. verlor das DFB-Team am Sonntag das Finale der EM gegen England mit 1:2 nach Verlängerung. Zuvor sprach Steffi Jones mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die Lage des Fußballs der Frauen.

Anna Schiller Volontärin.

Frau Jones, so viele Menschen wie lange nicht mehr schauen Frauenfußball. Wird gerade einigen bewusst, was sie all die Jahre verpasst haben?