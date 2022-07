Englands Frauen bei Fußball-EM : Die Aura der strengen Trainerin

Sie hat Meisterschaften und Pokale gewonnen, sie war Kapitänin der niederländischen Nationalmannschaft, aber wenn Sarina Wiegman an ihre aktive Karriere zurückdenkt, dann ist da auch Reue. „Ich glaube, als Spielerin habe ich es nicht genug genossen“, sagte die Trainern der englischen Fußball-Nationalmannschaft vor der Europameisterschaft: „Ich habe so hart gearbeitet. Du bist dort und tust, was du am meisten liebst. Du gibst dein Bestes. Also warum hast du nicht auch Spaß dabei?“ Für ihre Spielerinnen will sie nun ein Umfeld schaffen, in dem sie Freude am Fußballspielen haben. Doch im Gegenzug erwartet sie, dass die Spielerinnen alles aus sich herausholen, wenn es darauf ankommt.

In der EM-Gruppenphase hat das bei den Engländerinnen bestens geklappt. Im Eröffnungsspiel besiegten sie Österreich 1:0, die eigentlich ambitionierten Norwegerinnen demütigten sie 8:0, und gegen Nordirland stand es beim Schlusspfiff 5:0. Dabei ging es im letzten Spiel um nichts mehr, weil England schon vorher als Gruppensieger festgestanden hatte. An diesem Mittwochabend (21 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM) treffen sie im Viertelfinale auf Spanien, das in Gruppe B Zweiter hinter Deutschland geworden ist.