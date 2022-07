Deutschlands Finalgegner : Wie England dem EM-Showdown entgegenfiebert

Ein Drehbuchautor hätte Englands Geschichte bei der Fußball-Europameisterschaft nicht besser erzählen können. Sie wirkt wie eine Netflix-Serie – mit allen dramaturgischen Tricks und unwiderstehlichen Cliffhangern.

Da war der verheißungsvolle Auftakt gegen Österreich mit jeder Menge Spezialeffekten und Feuerwerk bei der Eröffnungsshow. Da war das irre Spektakel beim 8:0 gegen Norwegen, das England mit einem Knall zum Titelfavoriten beförderte. Da war die Ernüchterung, als England im Viertelfinale gegen Spanien beinahe ausgeschieden wäre. Da war die heldenhafte Auferstehung beim 4:0 im Halbfinale gegen Schweden. Und an diesem Sonntag (18.00 Uhr MESZ F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei DAZN) folgt das Serienfinale, der Showdown vor bis zu 87.200 Zuschauern im Wembley Stadium – ausgerechnet gegen Deutschland.

Labour-Partei fordert Feiertag bei EM-Sieg

Die Erwartungen im Land sind kolossal, und die Unterstützung der Engländer für ihre Nationalmannschaft wuchs im Verlauf des Turniers messbar. Alle Spiele der „Löwinnen“ waren ausverkauft, gegen Spanien sahen noch dazu rund neun Millionen Menschen am Fernseher oder Computerbildschirm zu. Rekord für ein Fußballspiel von Frauen in Großbritannien, doch er sollte nicht lange halten, denn gegen Schweden schalteten dann insgesamt mehr als elf Millionen ein.

Auch diese Marke dürfte am Sonntag übertroffen werden. In vielen Städten gibt es zudem Fanzonen, in denen sich Zuschauer vor Großleinwänden versammeln können; auf dem Trafalgar Square in London gibt es eine solche Fläche für bis zu 7000 Fans. Längst will auch die Politik ein Scheibchen vom Hype abhaben. Keir Starmer, Chef der Oppositionspartei Labour, forderte einen nationalen Feiertag am Montag, sollten die Engländerinnen das Finale gewinnen – wohl wissend, dass er die regierenden Konservativen damit in die unbequeme Lage bringen würde, seinen Vorschlag für nicht machbar zu erklären.

Doch selbstverständlich gibt es ihn auch in England, den ewigen Vergleich des Frauenfußballs mit dem Männerfußball. So berichtete die BBC, die englischen Spielerinnen erhielten für den möglichen Turniersieg einen Bonus von 55.000 Pfund pro Person, umgerechnet gut 65.000 Euro. Insgesamt belaufe sich die ausgelobte Prämie damit auf 1,3 Millionen Pfund, wogegen Englands Männer für einen Sieg bei der EM im vergangenen Sommer zusammen fünf Millionen Pfund bekommen hätten.

Spitzenverdienerin bei den Engländerinnen ist demnach Lucy Bronze mit geschätzten 200.000 Pfund Jahresgehalt; so viel und zum Teil deutlich mehr verdient so mancher Premier-League-Star in einer Woche. Doch auch mit Blick auf seine Werbewirksamkeit wird der Frauenfußball immer attraktiver. So ist Englands Kapitänin Leah Williamson zusätzlich zu ihren bestehenden Verträgen kürzlich eine Partnerschaft mit einem bekannten italienischen Modeunternehmen eingegangen.

In den Stadien ist die Atmosphäre bei dieser EM in jedem Fall freundlicher als bei den meisten Begegnungen im Männerfußball. Man sieht mehr Familien mit Kindern auf den Tribünen, gehässige Gesänge oder Schmähungen hört man keine. Trotzdem lassen sich nicht alle von der Begeisterung anstecken.

Der Journalist Max Rushden schrieb in der Tageszeitung „The Guardian“ über eine Art unterbewussten Sexismus, den er bei sich selbst und anderen vermutet, die in einer Zeit aufgewachsen sind, bevor Fußballspiele der Frauen annähernd ihren heutigen Stellenwert hatten. Sein kleiner Sohn aber, schrieb Rushden, werde ohne negative Stereotype aufwachsen: „Für ihn wird das normal sein. Wahrscheinlich wird er den Frauenfußball nicht ständig mit dem Männerfußball vergleichen.“

Zumal der Erfolg der englischen Mannschaft bei der EM kein Zufall ist. Seit 2013 fördert der Verband durch gezielte Investitionen in den Nachwuchs die Entwicklung des Frauenfußballs. Sogenannte Girls’ Emerging Talent Centres sollen künftig landesweit Mädchen zwischen acht und 16 Jahren zum Fußballspielen ermutigen.

Schon heute verzeichnen Mädchenteams einen 43 Prozent höheren Zulauf als noch vor drei Jahren. Seit 2018 ist zudem die Women’s Super League eine reine Profiliga. Viele Spielerinnen im englischen Kader wurden als Jugendliche in Fußballakademien ausgebildet: Bevor etwa Georgia Stanway mit 16 Jahren zu Manchester City wechselte, trainierte sie bereits im Nachwuchszentrum der Blackburn Rovers. Zur nächsten Saison wechselt sie in die Bundesliga zum FC Bayern.

Wie bei jeder guten Netflix-Serie gibt es auch vor diesem Finale Spekulationen über das Schicksal einiger Protagonistinnen. So ist die erfahrene Mittelstürmerin Ellen White zwar ein absoluter Liebling des Publikums, doch ihre junge Konkurrentin Alessia Russo hat mit vier Turniertoren nach Einwechslungen auf sich aufmerksam gemacht. Das bislang letzte schoss sie gegen Schweden, noch dazu wunderschön mit der Hacke. Trainerin Sarina Wiegman hat in allen bisherigen Turnierspielen dieselbe Startelf aufgeboten, doch nun fordern viele, sie möge Russo gegen Deutschland von Beginn an eine Chance geben. Eine Entscheidung, um die man Wiegman nicht beneidet. Es geht um alles. Mehr Drama geht nicht.