4:0-Sieg gegen Dänemark : Deutschlands unverhohlene Kampfansage bei der EM

Sie genossen die Leichtigkeit des Seins. Es war ein Abend wie aus dem Sommerbilderbuch, der Himmel hatte sich erst leuchtend rot verfärbt, dann glänzte der Mond an einem wolkenlosen Himmel und der laue Wind wehte durch die Gassen rund um das schmucke Brentford Community Stadium. Die deutschen Spielerinnen standen frisch geduscht und mit nassen Haaren vor dem Bus und obwohl Teammanagerin Maika Fischer zur vorgerückter Stunde zum Aufbruch drängte, nahmen sie sich mit Maske, weil Corona eben immer noch ein zu beachtendes Problem ist (während die meisten Zuschauer auf die Schutzbedeckung verzichteten) Zeit für die vielen Glückwünsche und Autogramme der großen und kleinen Fans.

Mit dem 4:0 gegen Dänemark war der Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zuvor eine Leistung gelungen, die außer ihnen selbst wohl die wenigsten für möglich gehalten hatten – und die Freude darüber teilten die Hauptdarstellerinnen dieser Ouvertüre ausgiebig mit ihren Anhängern.

Es hätte kaum besser losgehen können zum Auftakt in ein Turnier, bei dem der DFB an alte (Erfolgs-)Zeiten anknüpfen und neue Bestmarken aufstellen möchte. Achtmal waren die Deutschen bis heute Europameister und seit den neunzig mitreißenden Minuten im Londoner Westen ist es durchaus angebracht, dass das Team diesmal wieder dem engeren Favoritenkreis für den Einzug ins Finale von Wembley am 31. Juli zugerechnet wird, nachdem es zuletzt bei Großereignissen stets weit hinter seinen Möglichkeiten geblieben war.

Dänemark erhält „schwere Prügel“

Die Treffer zu dem Achtungsergebnis im Duell mit dem EM-Zweiten von 2017 erzielten die beiden Münchnerinnen Lina Magull (21. Minute) und Lea Schüller (57.) sowie die später eingewechselten Wolfsburgerinnen Lena Lattwein (78.) und Alexandra Popp (86.). Die Däninnen, bei denen sich Superstar Pernilla Harder vergeblich mühte, Struktur in die zunehmend fahrige Darbietung ihres Teams zu bringen, das insbesondere rund um den eigenen Strafraum von der Flexibilität und Zielstrebigkeit, mit der die DFB-Angreiferinnen ihre Attacken inszenierten, überfordert war, konnten von Glück sagen, dass die Niederlage nicht noch deutlicher ausfiel; in der Anfangsphase hatte Felicitas Rauch zweimal aus der Distanz den Ball an die Latte gesetzt.

Die Medien in Dänemark gingen am Tag darauf mit den Verliererinnen hart ins Gericht. Von „Schuldzuweisungen nach schweren Prügeln“, schrieb die Zeitung „Ekstra Bladet“, während „Jyllands-Posten“ anmerkte, dass das „überlegene Deutschland den dänischen Frauen eine Fußballlektion erteilt“ habe.

Als Voss-Tecklenburg nach dem Abpfiff die strahlenden Gesichter ihrer Gruppe noch direkt auf dem Rasen um sich herum scharte und sich mit einer kurzen Ansprache für die glanzvolle Premiere zu bedanken, sprach sie das aus, was später ihre Spielerinnen so oder so ähnlich ebenfalls formulierten: „Uns muss erstmal einer schlagen!“

Die 54-Jährige, die in der Vergangenheit manchen Fehlschlag kommentieren musste und die Hoffnung dennoch nie verlor, betonte, nachdem sie nahezu jeden, der ihr über den Weg lief in den Arm genommen hatte, dass sie ausnahmsweise „nichts zu meckern“ habe. „Wir waren unheimlich dominant, aggressiv. Die Erleichterung ist natürlich groß. Das ist eine gute Basis, eine tolle Ausgangslage, aber noch ist nichts gewonnen.“ Als Nächstes geht es nun an diesem Dienstag gegen Spanien (21 Uhr), das am späten Nachmittag in Milton Keynes Finnland nicht minder bestechend Finnland bezwungen hatte.

„Das macht Lust auf mehr“

„Wir haben uns in einen Rausch gespielt. Unser Angriffspressing hat sehr gut funktioniert. Ein 4:0 im ersten Spiel ist überragend“, frohlockte Schüller. Bei Popp liefen gar Freudentränen übers Gesicht, wie sie hinterher berichtete. Für die 31-Jährige war es ein besonders bedeutungsvolles Spiel in ihrer glorreichen Karriere: ihr erster EM-Einsatz im 115. Länderspiel, nachdem sie die beiden vorherigen kontinentalen Fußball-Gipfel verletzt verpasst hatte und jüngst im Trainingslager noch an Corona erkrankt war: „Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin mega-froh. Das macht Lust auf mehr.“

Am Samstag stand dann – vor allem – Regeneration auf dem Programm. „Gutes Essen, zur Ruhe kommen, Kräfte sammeln“, lautete die Maßgabe der Bundestrainern, die es als „Geschenk“ bezeichnete, mit „dieser Mannschaft auf den Platz zu gehen“. Sie habe ein „großartiges Teamwork in alle Richtungen“ gesehen, sagte Voss-Tecklenburg und das stimmte sie für den weiteren Verlauf des Turniers optimistisch.

„Wir haben das Gefühl, wir können alle 23 Spielerinnen jederzeit reinwerfen und jede wird funktionieren“, lautete ihre Quintessenz, die sie aus den Eindrücken der Anfang Juni begonnenen Vorbereitung gewann und die – in kleinerem Umfang mit fünf Einwechslungen – vom Geschehen am Freitag gedeckt wurde. Es war nicht weniger als eine unverhohlene Kampfansage an die Konkurrenz.