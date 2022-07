DFB-Team schlägt Spanien : „Die deutschen Tugenden auf den Platz gebracht“

Aktualisiert am

Die Gesten ähnelten sich und verdeutlichten, jede für sich genommen, eines mit Nachdruck: Seht her, wir haben auch diese Kraftprobe bestanden! Mit erhobenen Armen, gereckten Fäusten und einem Lächeln im Gesicht, das der Situation eine unverkennbar freundliche Note verlieh, wandte sich als erstes Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg dem deutschen Anhang auf den Tribünen zu.

Kurz darauf, bevor der Kader nach dem 2:0-Sieg auf der Ehrenrunde den finalen Applaus kassierte, machte es ihr Svenja Huth, eine der eifrigsten Arbeitskräfte des Abends nach. „Wir haben die deutschen Tugenden auf den Platz gebracht“, benannte die 31 Jahre alte Mittelfeldspielerin des VfL Wolfsburg einen ausschlaggebenden Aspekt für den Erfolg über Spanien, durch den sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vorzeitig für das Viertelfinale bei der EM qualifizierte.

„Alles ist jetzt möglich“

Huth sprach von einer bemerkenswerten „Willensleistung“, die „hier für alles die Basis ist“. Sie und die anderen hätten um jeden Ball gekämpft und seien gelaufen, als gäbe es dafür einen Extra-Bonus und hätten, nachdem das Achtungsergebnis nach Treffern von Klara Bühl (3. Minute) und Alexandra Popp (37.) unumstößlich feststand, verdientermaßen in der Kabine bei Party-Musik gefeiert, wie sich das für Gewinner-Typen gehört.

Als „überragend“ bezeichnete Torhüterin Merle Frohms die Ausbeute von sechs Punkten nach den ersten beiden Spielen in der Gruppe B gegen zwei zuvor hoch gehandelte Konkurrenzen. „Alles ist jetzt möglich“, sagte die 27-Jährige, die in der kommenden Saison Klubkollegin von Huth sein wird, „wir sind zu vielem in der Lage und es ist definitiv der Beginn von etwas Großem.“

In der Kabine sei die „Euphorie“ mit Händen zu greifen gewesen, nachdem sie sich zuvor, während der abwechslungsreichen zwei Halbzeiten, „gegenseitig für jede Aktion“ gepusht hätten: „Auch das macht etwas mit deinem Gegner, wenn er merkt, wie engagiert du bist“, erläuterte Frohms.

„Brutal gut in der Defensive“

Die Selección Española konnte hinterher zwar 66 Prozent Ballbesitz vorweisen, die Statistik besagte ein Torschussverhältnis von 14:6 zu ihren Gunsten und es wurden 564 spanische Pässe gezählt, die ihren Adressaten erreicht hatten, während es bei den Deutschen nur 190 waren. Doch all das half den Spanierinnen nicht, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden.

„Wir waren heute brutal gut in der Defensive“, bilanzierte die von der UEFA zur „Spielerin des Spiels“ ernannte Innenverteidigerin Marina Hegering, die mit ihrer Power La Furia Roja furchtlos entgegentrat. „Ich kann und will heute niemanden bei uns herausnehmen“, relativierte sie ihre persönliche Ehrung, „alle, die von Anfang auf dem Platz standen und die, die später reinkamen“ hätten vorbildlich miteinander harmoniert und als Kollektiv überzeugt: „Das war der Wahnsinn“, sagte Hegering.

Nun geht es zum Abschluss der Vorrunde gegen die bereits als Gruppenletzte feststehenden Finninnen, die auch gegen Dänemark verloren (0:1) und für die das Turnier am Samstag zu Ende gehen wird. Weil sie selbst nicht mehr vom ersten Rang zu verdrängen sind, werden die Deutschen in der ersten K.o.-Runde am Donnerstag, 21. Juli (21.00 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball EM) den vom Heimvorteil getragenen Engländerinnen aus dem Weg gehen.

„Bravourös gekämpft“

Sie bekommen es dafür entweder mit Norwegen oder Österreich zu tun, beides keine Rivalen, vor denen sie sich fürchten müssen. Wobei Hegering den Blick weitete und anmerkte, dass es im weiteren Verlauf schon gar keine Teams mehr geben wird, die mir nichts, dir nichts zu bezwingen seien. Ausschließlich mit „Top-Mannschaften“ bekämen sie es fortan zu tun, und da die Deutschen bis zum Finale durchkommen und dann reüssieren wollten, „müssen wir jeden schlagen“.

Voss-Tecklenburg, die sich freute, dass ihre anfangs mutige Pressing-Taktik und das spätere Verdichten der Räume rund um den eigenen Strafraum komplikationslos geklappt haben, lenkte den Fokus ihrer Analyse auf die Spielerinnen, die „bravourös gekämpft“ hätten: „Sie wurden für ihre Widerstandfähigkeit belohnt.“ Als Zeichen der Anerkennung stellte die 54-Jährige der Gruppe prompt einen weitgehend freien Mittwoch in Aussicht.

Wobei Lena Oberdorf, die als Abräumerin auf dem Sechser-Posten mehr als einmal an die Schmerzgrenze gehen musste, schon unmittelbar nach dem Duschen auf dem Vorplatz vor dem Brentford Community Stadium wusste, wie sie die Mußestunden nutzen wird: Die müden Knochen im Eisbad pflegen, Funktionsgymnastik absolvieren, ansonsten die Füße hochlegen und eine Serie weiter schauen. Kurzum: Den persönlichen Energie-Akku aufladen. Denn die 20 Jahre Wolfsburgerin hat noch lange nicht genug. „Wir wissen“, fasste sie die rosige Ausgangslage zusammen, „wenn wir uns zusammenreißen, können wir den Titel gewinnen.“