Deutschland im EM-Halbfinale : Warum Sara Däbritz den Unterschied machen kann

Aktualisiert am

Wenn es darum geht, füreinander da zu sein, bringt dieses Team mit seinem Tun die Bundestrainerin ins Schwärmen. So kommt es regelmäßig vor, wie sie erfreut berichtete, dass die Spielerinnen Zeugwart Steve Smith zur Hand gehen, um ihn dabei zu unterstützen, den Berg an Wäsche zu bewerkstelligen, der nach getaner Arbeit gereinigt werden muss. Die Gruppe lebe den Gedanken, dass sie als Ganzes mehr sein kann als die Summe ihrer Einzelteile, stellt Martina Voss-Tecklenburg fest – und dass es für diese Einstellung keiner belehrenden Anweisungen bedarf.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Für die Vollendung ihrer hehren Absichten bei der Europameisterschaft, die nun in ihre entscheidende Phase tritt, werde die Bereitschaft, sowohl auf dem Platz wie abseits davon, den Blick zu weiten, um sich mit Hilfsbereitschaft in den Dienst der Sache zu stellen, entscheidende Bedeutung erlangen, ist sie sicher. Wer als Gemeinschaft funktioniere, besitze bessere Chancen, aus dem Halbfinal-Duell mit Frankreich an diesem Mittwoch (21.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, im ZDF und bei DAZN), „in dem Kleinigkeiten entscheiden“, als Sieger hervorzugehen.