England gegen Deutschland : „Es wird ein großartiges Fußballfest in Wembley“

Es war ein Fußballabend, der schmerzhafte Spuren hinterließ. Als Martina Voss-Tecklenburg mit der Pressekonferenz den letzten Punkt auf ihrer Pflichtenliste nach dem Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft erfüllt hatte, erhob sie sich. „Mir tut alles weh“, sagte die Bundestrainerin, als sie nach dem emotionalen 2:1-Sieg der deutschen Frauen über Frankreich das Podium im Stadion in Milton Keynes verließ. Nicht nur ihre Spielerinnen hatten auf dem Rasen alles gegeben, um sich den Traum vom Finale vor 90.000 Fans im Wembleystadion in London am Sonntag (18.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei DAZN) gegen England zu erfüllen.

Auch die 54 Jahre alte Bundestrainerin ging in ihrem kleinen Rasenviereck an der Seitenlinie über insgesamt 97 Minuten voll mit. Als das Werk vollbracht war und die Deutschen den fünften Sieg im fünften Spiel bei diesem Turnier sicher hatten, führte Martina Voss-Tecklenburgs Weg zu Merle Frohms. Die musste ihr erstes EM-Gegentor hinnehmen – und was für eines. Ein strammer Pfostenschuss von Kadidiatou Diani prallte vom Rücken der Schlussfrau ins Netz. Offiziell wurde das gar als Eigentor gewertet (44. Minute). Frohms war es am Ende ob des Sieges „sowas von egal“.

Bühl-Rückkehr zum Finale möglich

Später zeigte Frohms ihre Klasse, als sie glänzend parierte und bewies, dass sie die extrem unglückliche Situation nicht aus der Bahn geworfen hatte. „Sie hat bisher ein sehr gutes Turnier gespielt“, sagte die Bundestrainerin über ihre Nummer eins. „Aber ich habe auch alle anderen umarmt. Merle war halt heute die Erste.“ Rückhalt Frohms ist ein elementares Puzzleteil eines deutschen Gesamtwerks, das beeindruckte. Den Zu-Null-Siegen über Dänemark, Spanien, Finnland in der Vorrunde und Österreich im Viertelfinale folgte die bestandene Reifeprüfung gegen filigrane Französinnen.

Dass die deutsche Tiefe im Kader ein Joker auf dem Weg nach Wembley sein kann, hatte sich bereits angedeutet in einem Turnier, in dem ein unberechenbarer Gegner mitspielt. Vor dem Halbfinale war die so starke Stürmerin Klara Bühl positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die erst 19 Jahre alte Jule Brand ersetze sie ohne Qualitätsverlust. Wer am Sonntag startet, bleibt ungewiss. Bühls Rückkehr ist nicht ausgeschlossen. „Sie hat ja keine Symptome. Und wenn sie negativ ist, dann ist sie ein Thema für uns. Da gucken wir von Tag zu Tag“, sagte Voss-Tecklenburg. Bei Symptomfreiheit können sich EM-Spielerinnen nach fünf Tagen freitesten.

Nach dem Auftaktsieg hatte das Virus Lea Schüller aus dem Spiel genommen. Alexandra Popp, die wiederum in der Vorbereitung durch eine Infektion pausieren musste, übernahm den Platz im Zentrum des Sturms und gab ihn durch sechs Tore in fünf Einsätzen nicht mehr ab. Für das Finale ist die Kapitänin nun gesetzt. „Ich kann es gar nicht in Worte fassen“, sagte sie. Es ist eine späte Belohnung in einer Karriere, in der Verletzungen sie in großen Momenten immer wieder ausbremsten. So spielt sie dieser Tage in England ihre erste EM – im Alter von 31 Jahren.

Popp hat nicht nur andere Zeiten, sondern auch andere Rollen erlebt. Selbst wenn sie fit war, durfte sie nicht immer auf ihrer Position als zentrale Sturmspitze spielen. Ihre körperliche Stärke war bisweilen auf deutlich defensiveren Positionen gefragt. Vor diesem Turnier aber teilte die Bundestrainerin mit, dass sie sie in England als Angreiferin einplane. „Da war ich sehr, sehr froh“, sagte Popp. Das waren auch alle Deutschen über ihre Treffer. Die folgten dem gleichen Muster und waren für Frankreich nicht zu verteidigen. Jeweils kam Popp im Strafraum mit Wucht aus dem Hintergrund und versenkte den Ball unhaltbar, erst volley mit dem Fuß (40.), dann entscheidend per Kopfball (76.).