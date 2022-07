Fußball-EM der Frauen : DFB-Auswahl gelingt perfekter Start

Aktualisiert am

Die deutsche Nationalmannschaft startet furios in die EM in England. Dem Powerplay des DFB-Teams hat der vermeintlich schwere Gegner Dänemark nichts entgegenzusetzen. Am Ende wird es deutlich.

Die Lautstärke war vorab im DFB-Team ein großes Thema. Die Spielerinnen wussten, dass sie bei ihrem Start in die Europameisterschaft auch mit einer Geräuschkulisse werden klarkommen müssen, die sie aus dem Fußballalltag in dieser Form nicht eben gewohnt sind. Deswegen übten sie in den Trainingseinheiten gezielt auch die nonverbale Kommunikation, um in dem Trubel die Verständigung zu gewährleisten.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Rund 1000 Fans aus Deutschland waren zum ersten Spiel gegen Dänemark angereist, doppelt so viele kamen zur Unterstützung des Gegners und die übrigen Plätze in der Premier-League-Arena des Brentford FC, das mit 15.700 Zuschauer nahezu ausverkauft war, wurden in der Mehrzahl von englischen Besuchern besetzt, die sich offenbar gut unterhalten fühlten und entsprechend Stimmung machten.

DFB-Team ohne Anlaufzeit

Die Absicht der Deutschen, mit einem mutigen, offensiv ausgerichteten und kampfbetonten Auftritt auch die von vornherein neutral gestimmte Masse auf den Rängen für sich einzunehmen, ließ sich jedenfalls rasch in die Tat umsetzen.

Am Ende stand für sie ein überzeugender 4:0-Sieg zu Buche. Dank des Erfolgs untermauerten sie in der Gruppe B ihre Ambitionen. Zuvor hatte sich in Milton Keynes die Auswahl Spaniens gegen Finnland mit 4:1 Toren behauptet.

„Das macht Lust auf mehr“

„Wir haben uns in einen Rausch gespielt. Wir sind alle sehr zufrieden. Unser Angriffspressing hat sehr gut funktioniert. Ein 4:0 im ersten Spiel ist überragend“, sagte Lea Schüller dem ZDF: „Ich denke, wir haben immer Verbesserungspotenzial. Jetzt sind wir aber zufrieden.“

Und Alexandra Popp meinte nach dem Startsieg: „Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin mega froh, dass wir so einen Auftaktsieg geschafft haben. Die Mannschaftsleistung war überragend. Wir haben uns unfassbar viele Chancen schon in der ersten Halbzeit herausgespielt. Das 4:0 war auch in der Höhe verdient. Das macht Lust auf mehr.“

So sah es auch die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die „nichts zu meckern“ hatte. „Wir haben ein überragendes Spiel gemacht. Wir waren unheimlich dominant, aggressiv. Die Erleichterung ist natürlich groß. Das ist eine gute Basis. eine tolle Ausgangslage, aber noch ist nichts gewonnen“, betonte die Bundestrainerin.

Frohms pariert stark

Viel Anlaufzeit benötigen die Deutschen nicht, um in den Wettkampfmodus zu gelangen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vertraute der gleichen Elf, die bei der einzigen Probe aufs Exempel die Schweiz 7:0 besiegt hatte: Angeführt wurde die Formation von Kapitänin Svenja Huth, eine von sechs Wolfsburgerinnen, an deren Seite ein Quartett des FC Bayern begann, das wie alle anderen aus dem Mittelfeld von Sara Däbritz (Olympique Lyon) instruiert wurde.

In Merle Frohms hatten sie eine aufmerksame Torhüterin hinter sich, die ihre Klasse in der 30. Minute demonstrierte. Die Keeperin bewahrte ihr Team mit einer Flugparade vor dem Ausgleich, nachdem Signe Bruun aus der Distanz abgezogen hatte.

Alu-Pech für Deutschland

Dass der achtmalige Europameister zu diesem Zeitpunkt knapp in Führung lag, gehörte zu den (wenigen) Defiziten, die sein ansonsten entschlossenes Vorgehen kennzeichneten.

Huth und Klara Bühl sorgten mit ihren Läufen in den Rücken der Defensive wiederholt für Gefahrenmomente; und es fehlten zudem nur Zentimeter, als Felicitas Rauch zunächst aus knapp 18 Metern Maß nahm und die Kugel dabei genauso an der Latte abprallte (10.) wie bei ihrem zweiten Versuch kurz darauf (13.).

Magulls Cleverness

Überdies scheiterte Lina Magull aus der Drehung an der dänischen Torfrau Lene Christensen (15.). Die Münchner Angreiferin gehörte mit ihrer Zweikampfstärke und dem großen Aktionsradius zu den Initiatoren des deutschen Powerplays, das der Gegenseite nicht behagte.

Magulls Cleverness entsprang auch das 1:0. Sie lauerte darauf, dass Stine Pedersen ein ungenaues Zuspiel von Bruun nicht unter Kontrolle bringen würde und sie ihr so den Ball würde abnehmen können. So kam es. Ohne Umschweife sprintete die 27-Jährige danach auf und davon und ließ Christensen mit einem wuchtigen Abschluss in den rechten Winkel keine Abwehrmöglichkeit (21.).

Popp kommt und trifft

Im zweiten Abschnitt blieben die Kräfteverhältnisse die gleichen: Die Deutschen hielten das Tempo hoch und verlagerten das Geschehen weit weg vom eigenen Strafraum, während die Frauen in Rot-Weiß vereinzelt zu Kontern ansetzen konnten, die von Däbritz, Leno Oberdorf oder Kathrin Hendrich aber stets unterbunden wurden.

Mit der Hereinnahme der nach vorne ausgerichteten Mille Gejl, Nadia Nadim und Kathrin Kühl wollte Bondscoach Lars Sondergaard die Wende herbeiführen, doch Sekunden später stand seine Kollegin Voss-Tecklenburg mit erhobenen Armen jubelnd am Seitenrand: Lea Schüller hatte sich nach einem Eckstoß von Magull in der Luft behauptet und per Kopf zum 2:0 getroffen (57.).

Mehr zum Thema 1/

In der Schlussphase kam auch die von Corona genesene Alexandra Popp zum Einsatz. Sie half mit, das Ergebnis, das ihr und den Mitstreiterinnen zusätzlichen Schwung verleihen wird, weiter zu verbessern: Auf ihre Vorarbeit traf die eingewechselte Lena Lattwein zum 3:0 (78.), ehe Popp zu guter Letzt der 4:0-Endstand gelang (86.).