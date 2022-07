DFB-Team bei der Fußball-EM : Tage der deutschen Einheit

Um sich einen Eindruck von der fußballerischen Klasse Laura Freigangs zu verschaffen, bot die Europameisterschaft bislang keine Gelegenheit. Das könnte sich im dritten Gruppenspiel der Deutschen ändern. Wer die Andeutungen von Martina Voss-Tecklenburg vor der Begegnung mit Finnland an diesem Samstag (21.00 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, im ZDF und bei DAZN) abwägt, kommt zu der naheliegenden Feststellung, dass die Bundestrainerin von der Auswahlmöglichkeit, die ihr der Kader bietet, umfassender als zuvor in diesen englischen Sommertagen Gebrauch machen wird.

Auch Freigang könnte das Debüt bei diesem Turnier bevorstehen, wobei die Frankfurterin auch als Ersatzkraft schon jetzt eine tragende Rolle innehatte, wie weithin zu hören war.

„Lena schreit sich die Seele aus dem Leib“

Dass die 24-Jährige nach den Gruppenpartien gegen Dänemark und Spanien, die beide gewonnen wurden, heiser war, verwunderte nicht. Die Stürmerin in Wartestellung lieferte von der Außenlinie ihren stimmgewaltigen Beitrag dazu, dass sich das Fußballteam in einer leidenschaftlichen Verfassung präsentierte, die es sportliche Leistungen abliefern ließ, die über jeden Zweifel erhaben waren.

Kollegin Lena Lattwein vom VfL Wolfsburg sagte, es sei bemerkenswert, wie Freigang die zu Beginn des Aufenthalts auf der Insel gemeinsam als Vorhaben formulierte Unterstützung auslebe: „Lena schreit sich die Seele aus dem Leib“, sagte Lattwein, die zudem berichtete, dass sich eine jede in der DFB-Auswahl aus innerer Überzeugung dazu verpflichtet sieht, die Elf auf dem Platz verbal mit Extra-Energie zu pushen: „Der Auftrag lautet, hinterher genauso kaputt zu sein wie die Mannschaft, die neunzig Minuten auf dem Platz war.“

Lattweins Torpremiere

Lattwein, die gegen die Skandinavierinnen ebenfalls erstmals auf einen Platz in der Anfangsformation hofft, ersetzte gegen Dänemark nach einer Stunde Sara Däbritz im defensiven Mittelfeld und traf kurz danach zum zwischenzeitlichen 3:0 – ihre Tor-Premiere im 18. Länderspiel.

Nicht nur in ihrer Wahrnehmung sorgt „das Niveau, das von der Bank kommt, für frischen Wind“. So erzielte auch Alexandra Popp, nachdem sie zunächst von außen zugesehen hatte, prompt ihren ersten EM-Treffer, nachdem sie in der Endphase der Ouvertüre von Voss-Tecklenburg in die Sturmspitze beordert worden war.

Was Breite und Tiefe angeht, macht den Deutschen aktuell kaum ein Konkurrent etwas vor. Und das soll sich auch so fortsetzen. „Wir wollen eine perfekte Gruppenphase spielen und haben Bock, die Vorrunde ohne Gegentor zu beenden“, betonte die Münchnerin Linda Dallmann.

Kein unnötiges Risiko

Definitiv fehlen werden in Milton Keynes die gelbgesperrten Wolfsburger Defensivallrounderinnen Lena Oberdorf und Felicitas Rauch. Bei der Münchnerin Lea Schüller, von der am Montag bekannt geworden war, dass sie an Corona erkrankt ist, besteht Hoffnung auf eine Rückkehr im Laufe der kommenden Tage.

Bei ihren Klubkolleginnen Lina Magull und Sydney Lohmann, die über muskuläre Beschwerden klagen, wird Voss-Tecklenburg, das lehrte die Vergangenheit, ebenfalls eher Vorsicht walten lassen, als ein unnötiges Risiko einzugehen.

„Widerstandsfähigkeit“

Die Bundestrainerin, die feststellen konnte, dass fürs Erste die taktischen Mittel allesamt „richtig gewählt“ waren und ihr Team „zeigte, wozu es in der Lage ist“, hob auch zufrieden hervor, dass sich „ein Spirit“ entfaltet habe, der eine besondere „Widerstandsfähigkeit“ mit sich bringe.

Die Deutschen wirken ausgesprochen fit, was auch mit der individuellen Belastungssteuerung in den Übungseinheiten zu tun hat. Jeden Morgen vor dem Frühstück müssen die Spielerinnen in einer App Einschätzungen zu ihrem persönlichen Befinden abgeben: wie lange und gut sie geschlafen haben, wie sich ihre Muskulatur anfühlt oder ob sie Wehwehchen verspüren.

„Freude am Verteidigen“

Alle Details berücksichtigt der Betreuerstab in der Vorbereitung auf kommende Aufgaben. „Wer bei uns auf den Platz geht, ist zu hundert Prozent fit“, sagt Verteidigerin Sophia Kleinherne, die (für Rauch) gegen Finnland mutmaßlich als linkes Glied der Viererkette erstmals in die Startelf aufgenommen wird.

Die „Freude am Verteidigen“ zählt für die Frankfurterin neben der „lebendigen Bank“ zu den grundlegenden Vorteilen der Deutschen: „Wir stehen als Einheit zusammen und wollen maximal performen. Bei uns ist sich keiner zu schade, den letzten Meter zu gehen“, sagt die 22-Jährige.

Außerdem sei es eine Stärke, dass sie vorab von niemandem in den Favoriten-Kreis aufgenommen wurden und der größte Druck nun der sei, den „wir uns selbst machen“. Dass sie aus der Anspannung Energie gewönnen und sie in keiner Weise hinderlich wirke, sei ja zu spüren, sagte Kleinherne, deren Prognose nicht minder von prallem Selbstvertrauen kündete: „Unser Ziel ist der Titel.“