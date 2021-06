Englisches Nationalteam : Lieber sicher als „sorry“

Solange es klappt, hat Englands Nationaltrainer Gareth Southgate in der Diskussion um seine Spielweise die besseren Argumente auf seiner Seite. England ist in EM-Gruppe D Erster geworden, dazu reichten ihnen zwei 1:0-Siege gegen Kroatien und Tschechien sowie ein enttäuschendes 0:0 gegen Schottland. Bis auf wenige spielerisch starke Phasen waren die Partien nicht unbedingt schön anzusehen, gelungene Offensivaktionen waren die Ausnahme. Fußball als Verwaltungsakt. Southgate verweist routiniert auf die defensive Stabilität als Basis allen Erfolgs. Von seiner 4-2-3-1- Formation wird er wohl auch gegen Deutschland nicht abweichen, auch wenn er sich nicht darauf festlegen wollte.

Denn obwohl Deutschland in seiner Gruppe durchaus Schwierigkeiten hatte, was auch den Fußballfans in England nicht entgangen ist, erwartet Southgate einen starken Gegner. Man höre alle möglichen Dinge über das deutsche Team, das längst nicht mehr denselben Schrecken wie früher verbreite – „und dann guckst du dir den Kader an und siehst vier Weltmeister und ungefähr sechs Champions-League-Sieger, also massig Erfahrung in großen Spielen.“ Die DFB-Auswahl werde sich deshalb auch nicht vor dem Spiel im Wembley-Stadion an diesem Dienstag (18.00 Uhr im F.A.Z-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV) fürchten, obwohl sie dort rund 40.000 fast ausschließlich englische Fans erwarten würden. „Wir müssen taktisch, physisch und psychisch gut vorbereitet sein“, sagt Southgate.

Die Erwartungen in England sind riesig, der EM-Kader gilt als der beste der vergangenen zehn Jahre. Das erhöht den Druck auf Southgate, mit seiner Auswahl das Maximum zu erreichen. In den Medien ist die Rede davon, das Spiel gegen Deutschland könne seine Zeit als Nationaltrainer prägen. Der englische Fußballverband stärkte ihm vor dem Spiel den Rücken und betonte, dass man unabhängig vom Ausgang mit ihm verlängern wolle. Southgate ist populär, bei der WM 2018 wurde seine Anzugweste zum Verkaufsschlager. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Vorsicht, mit der er bei dieser EM bislang zu Werke ging, gefällt nicht jedem.

In den Gruppenspielen vertraute er auf sechs defensive und vier offensive Feldspieler. Die Rechnung ging auf, England hat kein Gegentor hinnehmen müssen. Aber gerade im Angriff ist der Kader mit Spielern auf absolutem Topniveau besetzt, die Southgate wegen seiner Spielweise aber zum Teil kaum einsetzt. Der Dortmunder Angreifer Jadon Sancho spielte bislang gerade einmal sechs Minuten. Southgate hat Stellschrauben, um das Spiel stärker auf Angriff auszurichten: Die Außenverteidiger können mit aufrücken, und einer der defensiven Mittelfeldspieler kann sich bei Bedarf in den Angriff einschalten. „Es wird behauptet, Southgates Team fehle eine Identität, aber das stimmt nicht“, schrieb der Guardian in einer Analyse: „Die Identität ist klar; sie gefällt bloß vielen Fans nicht, die vor allem die Fülle an kreativem Talent im Kader sehen.“

Selbst wenn Southgate gegen Deutschland von seiner bewährten Formation abweichen sollte, wird er dafür nicht sein Credo opfern: „Better safe than sorry“, sicher ist sicher. Von allen Mannschaften im Achtelfinale hat England die wenigsten Torschüsse abgegeben und sich die wenigsten Chancen herausgespielt. „Wir haben in unseren bisherigen Spielen mit vier offensiven Spielern gespielt“, verteidigte sich Southgate beim Sender ITV: „Aber wir sagen den Spielern nicht ,spielt den Ball nicht nach vorne‘, ,bewegt den Ball nicht so schnell‘ oder ,greift nicht an‘. Die eigene Spielweise hängt immer auch vom Gegner ab und was der zulässt“

Southgate wird sich den 4:2-Sieg gegen Portugal genau angesehen haben, als das deutsche Team vor allem über die Außenspieler Robin Gosens und Joshua Kimmich gefährlich wurde. Bei der vorangegangenen 0:1-Niederlage tat sich Deutschland dagegen schwer gegen die geduldig abwartenden Franzosen. Er wolle gewisse Dinge verbessern, sagte Southgate, und dazu gehöre auch mehr Schwung und Freiheit im Angriff. Doch es bleibe dabei: „Wir müssen auf der Stabilität aufbauen, die wir bis hierhin gezeigt haben.“

Die Offensive der Engländer ist für das deutsche Lager in jedem Fall schwer auszurechnen. In der Sturmmitte spielte in den Gruppenspielen Harry Kane, der bisher kein Tor geschossen hat, aber von sich sagt, er befinde sich vor dem Achtelfinale in besserer Form als während der Gruppenphase. Linksaußen Raheem Sterling hat beide Tore der Engländer erzielt, er dürfte auch gegen Deutschland spielen. Rechtsaußen Phil Foden wurde im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien durch den starken Bukayo Saka vertreten, weil Foden eine Gelbsperre drohte. Und im Zentrum bevorzugte Southgate in den ersten beiden Spielen Mason Mount, an dessen Stelle gegen Tschechien der bei den Fans sehr beliebte Jack Grealish spielte. Southgate will mit einer Entscheidung bis kurz vor Schluss warten. An Optionen mangelt es ihm nicht.

Die Vorfreude ist in England deutlich zu spüren, und selten waren sie vor einem Spiel gegen Deutschland so selbstbewusst. Der frühere Nationalspieler Alan Shearer sagte der BBC, er könne es nicht erwarten – und mit Blick auf die deutsche Abwehr, die in jedem Gruppenspiel Gegentore zuließ, sei er „ziemlich zuversichtlich“. Ganz sicher, sagte Shearer, brauche sich England nicht vor Deutschland zu fürchten. „England ist absolut dazu in der Lage, dieses Spiel auf dem Platz zu gewinnen“, schrieb der Guardian. „Die erste und wichtigste Aufgabe ist, es nicht schon vorher im Kopf zu verlieren.“