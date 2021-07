England-Stürmer Harry Kane : „Er ist wieder da, Baby, er ist wieder da“

Dank Trainer Gareth Southgate glauben auch die „geborenen Pessimisten“ in England jetzt an den EM-Titel. Das liegt am Teamgeist – und am wiedererstarkten Stürmer Harry Kane.

Zwischen Harry Kanes erstem und zweitem Tor bei der EM lagen vier Tage, aber nur zwölf Spielminuten. Am vergangenen Dienstag schoss der englische Mittelstürmer kurz vor Schluss das 2:0 im Achtelfinale gegen Deutschland, am Samstag brachte er sein Team im Viertelfinale gegen die Ukraine schon nach vier Minuten in Führung. Kurz nach der Pause erzielte er ein weiteres Tor; damit steht er nun bei drei Treffern in zwei Spielen, nachdem er während der Gruppenphase nicht getroffen hatte und bisweilen träge und frustriert wirkte. Kane, so scheint es, hat sich das Beste für die entscheidenden Momente der EM aufgehoben.

Das gilt nicht nur für Kane, sondern auch für die Leistungen der englischen Mannschaft. Zwar wurden sie Erster in Gruppe D, dazu reichten ihnen allerdings zwei 1:0-Siege über Kroatien und Tschechien sowie ein wenig überzeugendes 0:0 gegen Schottland. Was fehlte, war ein Statement-Sieg. Den lieferten sie gegen Deutschland nach, als sie verdient gewannen, auch wenn sie spielerisch nicht zwingend überlegen waren.