Aktualisiert am

So jung und schon so cool

England im EM-Finale : So jung und schon so cool

God save the Kane: In diesem Sinne freut sich Phil Foden (links) über den Elfmetertorschützen Harry Kane. Bild: Reuters

Es war knapp, es war spannend – und am Ende entschied das Spiel ein Elfmeter, den es selbst nach Meinung mancher englischer Experten nicht hätte geben sollen. England hat im Halbfinale der Europameisterschaft Dänemark bezwungen und trifft am Sonntag im Endspiel auf Italien. Es ist das erste Mal seit der Weltmeisterschaft 1966, dass eine englische Nationalmannschaft im Finale einer EM oder WM steht.

55 Jahre des Schmerzes könnten am Ende dieser Woche vorbei sein, doch schon jetzt hat die Mannschaft ein Stück Sportgeschichte geschrieben. Trainer Gareth Southgate dachte im Augenblick seines bislang größten Triumphs auch an die Verlierer: „Ich muss sagen, Dänemark war ein phantastischer Gegner“, lobte er die Dänen im Fernsehinterview Minuten nach dem Schlusspfiff. „Aber am Ende war es unser Abend.“