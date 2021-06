EM-Achtelfinale gegen Ukraine : Forsberg ist Schwedens unabhängiger Künstler

Sankt Petersburg und Emil Forsberg, das passt einfach. „Es ist eine phantastische Stadt, und ich fühle mich sehr wohl hier“, sagt der Schwede, der mit der russischen Metropole ein besonderes Arbeitsverhältnis unterhält. In Sankt Petersburg gelingt ihm regelmäßig das, was Forsberg am meisten Freude bereitet: Tore schießen.

Bei der WM vor drei Jahren traf er an jenem Ort im Achtelfinale zum 1:0 gegen die Schweiz. Bei der EM schoss er seine Mannschaft erst zu drei Punkten gegen die Slowakei (1:0) und zuletzt auch gegen Polen. Beim 3:2 war Forsberg der entscheidende Spieler aufseiten der Schweden, zwei Tore steuerte er bei, die seiner Auswahl letztlich den überraschenden Sieg in der Vorrundengruppe E vor Spanien sicherten. Der war noch in Gefahr geraten, Schweden hatte seinen Vorsprung leichtfertig verspielt.

Nach zwei Toren von Forsberg stand es plötzlich 2:2. Auch Robert Lewandowski hatte doppelt getroffen, ehe Viktor Claesson in der Nachspielzeit doch noch der Siegtreffer gelang. Drei Tore hatten den Schweden nur die wenigsten zugetraut. Nach dem 0:0 gegen Spanien waren sie noch wegen ihrer destruktiven Herangehensweise kritisiert worden, gegen die Slowakei (1:0) trafen sie nur vom Elfmeterpunkt. Und nun ein solches Offensivfestival. „Jeder verdient ein großes Lob. Die ganze Mannschaft ist großartig drauf“, sagte Forsberg.

„Er macht für uns den Unterschied“

Der 29 Jahre alte Angreifer ist selbst natürlich besonders gut drauf, wenn er getroffen hat. Forsberg strahlte nach dem Spiel in alle Kameras, er sah glücklich aus und gelöst. In der Nationalmannschaft entwickelt er sich immer mehr zum Anführer. Die Position war zuletzt vakant, bei der EM sollte sie eigentlich Rückkehrer Zlatan Ibrahimovic ausfüllen, der musste aber aus gesundheitlichen Gründen auf das Turnier verzichten. Für Forsberg die Gelegenheit, sich in den Vordergrund zu spielen.

„Er macht für uns den Unterschied“, sagt Trainer Janne Andersson über seinen Stürmer. Im Klub, bei RB Leipzig, gelang ihm das vor allem in der Rückrunde immer seltener. Zwar kam Forsberg unter Trainer Julian Nagelsmann regelmäßig zum Einsatz, aber oft wurde er ein- oder ausgewechselt. Den Rhythmus, den er sich wünscht, bekam er nicht. Gerade in den wichtigen Spielen hätte er gern länger auf dem Platz gestanden. Manchmal machte es den Eindruck, als ob Nagelsmann ihm nicht zu hundert Prozent vertrauen würde. Dabei ist es genau das, was der sensible Forsberg braucht. Uneingeschränktes Vertrauen.

Im Nationalteam erfährt er das und zahlt es mit wichtigen Toren zurück. Trainer Andersson besitzt ein gutes Gespür für Forsbergs Bedürfnisse, der bei Schweden als Stürmer über mehr Freiheiten verfügt als im engmaschigen Konzept von Nagelsmann, wo Abläufe und Aufenthaltsorte strikter geregelt sind. Forsberg begreift sich als Künstler, und Künstler lieben nun einmal ihre Unabhängigkeit.

Es ist ein besonderer Sommer für Forsberg. Zum ersten Mal seit etlichen Jahren dürfte es keine Spekulationen um einen Vereinswechsel geben. Im Mai erst verlängerte er seinen Vertrag bei RB Leipzig bis Juni 2025. Ein klares Indiz, dass er der Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer Jesse Marsch positiv entgegenblickt. Bei Vertragsablauf wäre er 33 Jahre alt, dann wäre eine Rückkehr nach Schweden möglich. Aber das hat noch Zeit für den Sohn einer Fußballerfamilie. Opa und Vater waren einst Profis, genau wie seine Ehefrau Shanga, die ihre Karriere inzwischen aber beendet hat.

Mehr zum Thema 1/

Bevor das bei Forsberg in einigen Jahren der Fall ist, möchte er mit Schweden weiter überraschen. Die Chancen dafür stehen gut. Im Achtelfinale geht es gegen die Ukraine, eine lösbare Aufgabe. Bei der WM hatten die Schweden die Runde der letzten acht erreicht, scheiterten dort aber an England. Nun könnte es im Viertelfinale zur Revanche kommen. Vorher aber steht das Spiel gegen die Ukraine an diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV) an. Das findet in Glasgow statt. Und nicht in Sankt Petersburg. Zum Leidwesen von Emil Forsberg.