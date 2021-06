EM-Prognose : Italien gewinnt das Eröffnungsspiel

Endlich geht es los! Italien eröffnet in Rom diese so besondere Fußball-Europameisterschaft. Besonders nicht nur, weil sie wegen der Corona-Verschiebung in einem ungeraden Jahr angepfiffen wird. Besonders auch, weil die Spiele nicht in ein oder zwei Ländern stattfinden, sondern gleich in elf Städten in elf verschiedenen Nationen in Europa und sogar in Asien (Baku in Aserbaidschan).

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

All die Umstände machen Prognosen knifflig. Alte Gewissheiten gibt es nicht mehr. Und sowieso scheint der Zufall eine größere Rolle zu spielen. Was etwas passiert, wenn der Favorit auf seine besten Spieler verzichten muss, die in der Quarantäne festsitzen? Oder wenn gar die ganze Mannschaft deswegen nicht antreten kann? Solche Fälle können eintreten.

In der EM-Prognose bei FAZ.NET wenden Daniel Memmert und Fabian Wunderlich ein Rechenmodell an, das vor allem auf den Werten des Wettmarkt basiert. Hier werden alle relevanten Informationen für die Bewertung der einzelnen Chancen eingerechnet. Daher besitzen die Wahrscheinlichkeiten trotz aller Unwägbarkeiten eine gute Aussagekraft.

Beim Eröffnungsspiel der Italiener im Olympiastadion der eigenen Hauptstadt an diesem Freitag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, in der ARD und bei MagentaTV) sind die Rollen klar verteilt. Die Squadra Azzurra wird die Partie zum Auftakt in der Gruppe A gegen die Türkei mit einer Wahrscheinlichkeit von 62,2 Prozent gewinnen. Ein Erfolg der Türkei ist mit 12,5 Prozent eher unwahrscheinlich, für ein Remis sprechen 25,3 Prozent.

Und was fange ich jetzt mit meinem Wissen an? Am besten versuchen Sie Ihr Glück im EM-Tippspiel bei FAZ.NET. Dort gibt es Preise im Gesamtwert von gut 8000 Euro zu gewinnen.

Tippspiel zur Fußball-EM Jetzt anmelden und gewinnen